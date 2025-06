Kuriózna nehoda v Bratislave: Auto sa prevrátilo na strechu! Vodič bol pod vplyvom drog a mal zákaz šoférovať

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

BRATISLAVA – Vo štvrtok popoludní došlo na Trnavskej ceste v Bratislave k vážnej dopravnej nehode. Osobné auto zn. SAAB sa po náraze prevrátilo na strechu a skončilo v strede cesty. Spočiatku sa zdalo, že ide o bežnú nehodu, no polícia neskôr zverejnila šokujúce zistenia.

Podľa informácií bratislavskej polície narazil 36-ročný vodič do obrubníka, čo viedlo k prevráteniu vozidla. Muž utrpel ľahké poranenia a bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška síce alkohol vylúčila, no skríningový test na drogy odhalil prítomnosť amfetamínu a metamfetamínu.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Policajti navyše pri vozidle zaistili injekčnú striekačku a plastové vrecko s bielou kryštalickou látkou. Šokujúcim zistením je aj to, že vodič nemal za volantom čo robiť – šoféroval napriek tomu, že mu bol právoplatne uložený zákaz viesť motorové vozidlá.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

V čase nehody boli vo vozidle traja ľudia, našťastie, zvyšní dvaja neutrpeli vážnejšie zranenia. Nehoda spôsobila výrazné dopravné obmedzenia v blízkosti križovatky Trnavskej cesty a Bajkalskej ulice. Premávka bola narušená na viac ako tri hodiny. Prípadom sa zaoberajú policajti z Okresného riaditeľstva PZ Bratislava II a vyšetrovateľ Krajského dopravného inšpektorátu.