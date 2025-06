Posledný termín na podanie a úhradu odložených daňových priznaní je 30. jún

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Daňovníci, ktorí v riadnom termíne požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, majú najneskôr do pondelka 30. júna povinnosť nielen toto priznanie podať, ale daň aj zaplatiť. Informovala o tom finančná správa (FS) s tým, že ďalší odklad zákon neumožňuje.

Kým približne 1,25 milióna daňovníkov už daňové priznanie (DP) podalo, ďalších 314.554 subjektov využilo možnosť predĺžiť si túto lehotu o tri mesiace. Z nich 185.443 daňových subjektov doposiaľ daňové priznanie nepodalo. Táto skupina má teda posledné dni na to, aby si svoju zákonnú povinnosť splnila. Výnimku podať DP do konca septembra majú len tí daňovníci, ktorí podali do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Odporúčania finančnej správy

Ak po podaní odloženého DP vznikne daňovníkovi preplatok na dani z príjmov, správca dane ho mu ho vráti najneskôr do 40 dní po predĺženej lehote na podanie DP. Tí, ktorí si predĺžili lehotu na podanie DP, môžu zároveň v riadnom priznaní poukázať aj podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. V prípade splnenia všetkých zákonných podmienok správca dane poukáže tieto peniaze do troch mesiacov. Ak daňovník nemôže daň uhradiť do 30. júna 2025, môže požiadať správcu dane o odklad platby alebo o splátkový kalendár.

Okrem podstatných náležitostí žiadosti (identifikácia žiadateľa, účel žiadosti, návrh riešenia a určenie jednej z podmienok, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane či zaplatenia dane v splátkach) je potrebné uviesť aj výšku jednotlivých splátok a ich splatnosť, respektíve navrhnutú lehotu odkladu. Finančná správa zároveň daňovým subjektom odporúča, aby v prípade nejasností či problémov včas komunikovali so správcami dane alebo sa obrátili na odborníkov, predídu tak prípadným sankciám a ďalším komplikáciám.

FS dodala, že daňovníci môžu uhrádzať 15 druhov daní platobnou kartou cez Portál finančnej správy (PFS). Úhradu je možné realizovať využitím Google Pay, Apple Pay alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk. Stačí kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“. Všetky dôležité informácie k úhrade daní kartou vrátane manuálu ako platbu uskutočniť sú dostupné na PFS v dokumente Používanie platobných kariet na úhrady v OIZ PFS.