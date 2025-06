Zmena ústavy: Dráma do poslednej chvíle! Koalícii skrížil plány druhý Majerský, rozhodne Ferenčák

Parlament bude hlasovať o ústavných zmenách. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško)

archívne video

Mária Kolíková z SaS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

parlament rokuje o ústavných zmenách, ktoré pochádzajú z dielne Smeru-SSD a protinávrhov KDH, ktoré ešte v januári premiér Robert Fico nazval ako hrádza proti progresivizmu,

poslanci očakávajú veľmi tesný výsledok hlasovania,

tesnú 90-člennú väčšinu parlament nemusí získať, keďže sa v KDH našiel ďalší rebel v podobe Františka Majerského, rozhodne zrejme poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorý diskutuje s jednotlivými klubmi,

poslanci v pondelok 16. júna o ústavných zmenách rokovali až do pol jednej ráno

v rozprave bolo prihlásených vyše 20 poslancov,

hlasovanie sa očakáva na 17:00 hodinu podvečer.

Aktualizované 10:36

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal stiahnuť z rokovania Národnej rady (NR) SR novelu Ústavy SR. Vyzval ho na to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Poukázal na to, že koalícii sa rozpadá podpora pre novelu. Šimečka žiada, aby sa vláda začala venovať reálnym problémom ľudí, najmä v ekonomických otázkach.

Vyzývame Smer, aby stiahol túto zbytočnú a škodlivú novelu Ústavy. Nikomu nepomáha, jedine Robertovi Ficovi. Ľudí na... Posted by Michal Šimečka • Progresívne Slovensko on Tuesday, June 17, 2025

"Prestaňme rozdeľovať spoločnosť takýmito návrhmi a poďme sa venovať tomu, ako zlepšiť život ľuďom na Slovensku," povedal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii. "Táto navrhovaná novela ústavy je zbytočná a škodlivá a pomôže iba Robertovi Ficovi, aby rozdelil našu spoločnosť," povedal s tým, že novela zhorší a poškodí medzinárodné postavenie Slovenska a oslabí ochranu ľudských práv.

Tlačová konferencia strany PS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Pozmeňujúci návrh, ktorý prišiel po polnoci

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v utorok po polnoci diskusiu k vládnej novele Ústavy SR. V závere vystúpila poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD). V pléne predstavila pozmeňujúci návrh , ktorým sa posúva účinnosť novely ústavy na 1. november . Opoziční poslanci sa preto pýtali, či sa presunie aj hlasovanie o novele na jeseň. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) po ukončení diskusie potvrdil, že hlasovať sa má v utorok o 17:00 hodine.

Reagovali aj európske autority

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poslancom odpovedal na ich výzvy k obsahu listu komisára Európskej komisie pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michaela McGratha. Susko reagoval, že komunikácia s eurokomisárom je dôverná, preto ju nemôže zverejniť.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Priblížil však, že eurokomisár v liste vyjadruje obavu o prednosti európskeho práva vo vzťahu k navrhovanej novelizácii, no nenapísal podrobnosti.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Takisto v ňom podľa Suska vyjadruje nádej, že novela ústavy sa schváli tak, aby bola v súlade s právom EÚ. To sa podľa ministra aj deje. "Návrh, ktorý sme predložili, nijako nezasahuje do prednosti práva EÚ alebo medzinárodných organizácií," vysvetlil.

Susko odmietol, že by novela slovenskej ústavy bola prvým krokom k vystúpeniu z EÚ alebo príklonom k Rusku. Opozícia podľa neho reaguje jednostranne.

Ferenčák rozbehol turné rokovaní, v "silne konzervatívnej" úprave ústavy nevidí zmysel

Situácia sa začala postupne rúcať už v pondelok 16. júna na poludnie. Všetko rozbehol poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorý sa už v minulosti postavil aj proti takým záležitostiam, akým je uznesenie z dielne SNS o protiruských sankciách. Teraz vraví, že zmenou ústavy sa absolútne nijak nezmení život ľudí a okrem toho ju nazval za euroskeptickú. "Nebude po jej schválení ani lacnejší chlieb a ani lacnejšie palivo," stručne zhodnotil.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ferenčák však vzápätí prišiel s protinávrhom, aby sa úpravy v ústave zvýšili z dnešnej trojpätinovej väčšiny na dvojtretinovú, teda z 90 na 100 poslancov. Priamo nepovedal, či podmieňuje svoj hlas tým, že prejde jeho pozmeňujúci návrh, no nateraz rozbehol diskusie s koaličnými, ale aj opozičnými poslaneckými klubmi na túto tému. Jeho prvotné kritické slová na novelu z dielní Smeru a KDH však naznačujú, že sa s nimi nestotožňuje.

Je to mimoriadne dôležité, pretože práve Ferenčákov Hlas (aj po slovách Františka Majerského, pozn. red.) bude zrejme práve tým potrebným deväťdesiatym, aby novela prešla.

Svorný šík KDH nalomil iný Majerský

A bol to práve druhý bod kolapsu, kedy plány koalície narazili na odpor ďalšieho "rebela" z radov KDH. Je ním záchranár a poslanec František Majerský, ktorý síce povedal, že podporí pozmeňujúce návrhy od kresťanských demokratov, no za návrh ako celok vraj Fica nepodporí a nedôveruje mu. "Toto rozhodnutie som vo svojom vnútri urobil už dávnejšie a tlmočil som ho aj svojim kolegom. KDH je nielen kresťanské, ale aj demokratické hnutie a práve táto demokracia mi umožňuje (umožnila) sa rozhodnúť a hlasovať tak, ako píšem," vysvetlil poslanec na sociálnej sieti.

František Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po Františkovi Mikloškovi tak už ide o ďalší kritický hlas zo strany KDH, po ktorom môžu dodať už len deväť hlasov a s odporom Jána Ferenčáka sa šanca na priechodnosť ústavných zmien značne znižuje.