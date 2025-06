ZVRAT na poslednú chvíľu: Ferenčák pri ústavných zmenách posiela svoje ultimátum!

Ján Ferenčák nesúhlasí s aktuálnymi ústavnými zmenami, no vedel by prispieť pozmeňovákom. (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelok 16. júna ráno v rokovaní na 35. schôdzi. Preberať budú vládnu novelu Ústavy SR, ktorá sa týka najmä kultúrno-etických otázok. V prípade potreby budú poslanci v pondelok rokovať aj po 20:00 hodine, no hlasovať sa dnes nebude. Čiernym Petrom a možným chýbajúcim hlasom pri zmene ústavy by mohol byť práve poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorému návrh nevyhovuje a pripadá mu príliš konzervatívny.

VIDEO Rokovanie v parlamente:

Minister Susko v parlamente predniesol návrh na ústavné zmeny (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Aktualizácia 12:24

Poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák upozornil na to, že terajšia úprava ústavy nikomu nepomôže a je navyše "euroskeptická a silno konzervatívna". "Chlieb a ani voda lacnejšie nebudú a životy občanov to nezmení," posťažoval sa, no v prípade nejakej podpory týchto zmien je ochotný sa na nich podieľať, ak by prešiel jeho pozmeňovací návrh.

Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Ústava nesmie byť ústavným kalendárom. Mala by byť pre občanov niečím svätým ako napríklad Biblia a nemala by sa stať terčom politických kampaní," povedal Ferenčák a svoj predslov vysvetlil svojím pozmeňovacím návrhom o tom, že by na ústavné zmeny už nebola potrebné len trojpätinová väčšina, ale dvojtretinová. To by v praxi znamenalo, že ústavné zmeny by už nemohli prechádzať 90 hlasmi, ale až 100 hlasmi celého pléna.

Tým by Ferenčák chcel zvýšiť ochranu ústavy ako takej v budúcnosti. Nateraz však podľa jeho slov svoju podporu návrhov Smeru nepodmieňuje týmto pozmeňovacím návrhom, no priznal, že počas dlhej rozpravy ho čakajú stretnutia s koaličnými, ale aj opozičnými stranami, s ktorými to teraz bude preberať.

Tlačová konferencia poslanca Jána Ferenčáka (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Aktualizácia 12:00

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude do poslednej chvíle apelovať na opozičné KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), aby nehlasovali s koalíciou za vládnu novelu Ústavy SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda PS Michal Šimečka. Návrh je podľa neho pre Slovensko nebezpečný.

"Budeme to robiť verejne, budeme to robiť aj neverejne, aj v zákulisí. Toto hlasovanie bude tesné a ja som naďalej pevne presvedčený, že táto škodlivá zbytočná novela ústavy neprejde národnou radou," poznamenal Šimečka.

Tlačová konferencia strany PS: Michal Šimečka o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Aktualizácia 11:21

Zmena Ústavy SR je potrebná, aby sme sa vyhli návrhom progresívcov, ktorými chcú zavádzať experimenty na deťoch a rodinách. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Jána Podmanického (Smer-SSD) počas diskusie v pléne k vládnej novele ústavy. Apeloval na konzervatívnych poslancov, aby novelu podporili, pretože ďalšia príležitosť už nemusí prísť. Poslanec zároveň predložil pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by bola zmena ústavy účinná od 5. júla.

Poslanec NR SR Ján Podmanický (vpravo). (Zdroj: TASR - Jakub Kotian)

Podmanický zdôraznil, že ústava je koncipovaná tak, že na jej zmenu je potrebný širší konsenzus, aby sa nemenila po každých parlamentných voľbách. Predpokladá sa preto dohoda medzi opozíciou aj koalíciou. Mnohí sa podľa neho boja experimentov, ktoré chcú progresívci zavádzať, odvolával sa na prieskum medzi občanmi.

Ak je šanca, že poslanci za KDH či Kresťanskú úniu niekedy v budúcnosti presadia takéto ústavné zmeny, tak za ňu podľa Podmanického nemusia hlasovať. „Ale sami dobre viete, že takáto šanca neexistuje,“ pripomenul s tým, že „dvere prijať túto významnú ústavnú zmenu, sú pootvorené teraz“.

Poslanci za Progresívne Slovensko odkázali Podmanickému, aby nestrašil ľudí. Ondrej Prostredník (PS) reagoval, že Smeru-SSD nejde pri zmene ústavy o hodnoty, ale len o to, aby sa zachovali pri moci a mohli ďalej rozkrádať.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Do ústavy sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí a právo rodičov o rozhodovaní účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese.

×

Návrh v pléne NR SR predniesol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SSD).

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Rozprava zrejme potrvá do neskorých večerných hodín

Rozprava bude pomerne dlhá, o čom svedčí aj fakt, že sa do nej prihlásilo bezmála 28 rečníkov (prevažne z opozície). Ti je zrejme jeden z hlavných dôvodov, prečo sa počas dneška ani neočakáva hlasovanie. Rokovať sa bude aj po 20:00 hodine večer.

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Návrhom chce vláda dosiahnuť suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Poslanci za KDH a Kresťanskú úniu (KÚ), ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, už oznámili, že našli dohodu na spoločnom pozmeňujúcom návrhu s koalíciou.