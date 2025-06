Zbor väzenskej a justičnej stráže pripravuje novelu zákona: Väzni dostanú viac priestoru a súkromia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Úlohou Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) je do roku 2030 upraviť stavebno-technicky alebo organizačne hornú hranicu ubytovacej kapacity izieb. Má to urobiť spôsobom, aby v jednej cele alebo izbe nebolo ubytovaných viac ako osem väznených osôb. Keďže ide o dlhodobú úlohu, ZVJS pristúpil k nevyužívaniu týchto ciel na 100 percent vzhľadom na priaznivý stav ubytovacích kapacít. Aktuálne je tak v celách, v ktorých by mohlo byť aj 30 odsúdených, umiestňovaných len do 15 až 20. Uviedla hovorkyňa ZVJS Anna Bečková Ragasová.