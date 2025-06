Spojené kráľovstvo sprísni zákony proti gangom zneužívajúcim deti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Zmeníme zákon, aby sme zabezpečili, že dospelí, ktorí sa zúčastnia na penetračnom sexe s dieťaťom mladším ako 16 rokov, budú čeliť najvážnejšiemu obvineniu zo znásilnenia,“ povedala ministerka vnútra Yvette Cooperová v parlamente. Oznámenie prišlo krátko pred zverejnením takmer 200 stranovej správy členky hornej komory britského parlamentu barónky Louise Caseyovej. Jedným z jej 12 odporúčaní je aj nové vyšetrovanie škandálu na celoštátnej úrovni.

Premiér Keir Starmer v nedeľu oznámil, že sa v rámci celoštátnej policajnej akcie znovu začnú vyšetrovať prípady sexuálneho násilia na mladých dievčatách, ktoré páchali skupiny mužov často pôvodom z Pakistanu. Národná kriminálna agentúra (NCA) sa zameria aj na prípady, ktoré sa predtým zastavili.

Polícia a úrady nahlásené prípady nedostatočne preverovali

V správe „sa dospelo k záveru, že sú potrebné ďalšie miestne vyšetrovania, na ktoré by však mala dohliadať národná komisia so zákonnými vyšetrovacími právomocami“, ktorá by prinútila svedkov vypovedať pod prísahou, uviedla ministerka Cooperová. „Súhlasíme s tým a na tento účel zriadime národné vyšetrovanie,“ dodala.

Podľa správy etnická príslušnosť „sa stále nezaznamenáva u dvoch tretín páchateľov, takže nie sme schopní poskytnúť žiadne presné hodnotenie na základe celoštátne zhromaždených údajov“. Televízia Sky News uviedla, že polícia a úrady nahlásené prípady nedostatočne preverovali pre obavy z obvinení z rasizmu. Muži totiž často pochádzali z migrantských komunít a napadnuté ženy boli belošky zo sociálne znevýhodnených vrstiev.

„Vtedy ich (dievčatá) nikto dostatočne nepočúval. Bolo to nesprávne a neodpustiteľné. Teraz sa to zmení,“ uviedla ministerka. Problém sa dostal do centra pozornosti na medzinárodnej úrovni v januári, keď Elon Musk na svojej platforme X ostro zaútočil na vládu Spojeného kráľovstva, že sa bráni výzvam na vyšetrovanie groomingových gangov. Gangy pôsobili takmer štyri desaťročia vo viacerých anglických mestách vrátane Rotherhamu a Rochdale na severe, ale aj v Oxforde a Bristole.