Pellegrini po roku v úrade: Tvrdé slová na adresu politikov, obracia sa na ľudí! Kritika aj smerom ku koalícii

Prezident SR Peter Pellegrini a kráľ Filip VI. počas návštevy v Centre výcviku Lešť (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

BRATISLAVA - Ak sa politici sami nechcú vzdať konfrontačného štýlu robenia politiky, mala by ich spoločnosť presvedčiť, že po takomto správaní tu nie je dopyt. V bilančnom rozhovore s Jurajom Hrabkom to pre TASR TV povedal prezident SR Peter Pellegrini.

Ak politici nezmiernia napätie, musí to spraviť verejnosť

Ak sa upokojenia krajiny nedočkáme od politikov, hoci tí by sa o to prirodzene mali snažiť, mali by sa podľa prezidenta o prekonanie polarizácie pokúsiť samotní občania. „Poďme to spolu spraviť bez ohľadu na to, či sa každú nedeľu háda opozičný s koaličným poslancom alebo robia zvláštne videá, kde sa navzájom urážajú,“ vyhlásil prezident.

Veľkým politickým hráčom podľa neho dokonca môže vyhovovať dnešný globálny trend rozdeliť spoločnosť na dva nezmieriteľné tábory, kde si každý líder komunikuje len s tým svojim. „Tieto trendy vládnu aj v krajinách na západ od nás,“ konštatoval Pellegrini.

Po atentáte na premiéra očakával väčší posun k pokoju

Osobne očakával, že na Slovensku sa po bezprecedentnom útoku na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2024 začne situácia predsa len meniť smerom k nižšej agresivite a vyššej kultivovanosti politickej diskusie. „Mal som predstavu, že si po tom tragickom čine uvedomíme, že už sme v konfrontácii zašli priďaleko. Ale, žiaľ, dnes musím konštatovať, že napätie v spoločnosti pretrváva,“ povedal prezident.

Tému pokoja a snahy o zníženie polarizácie spoločnosti si podľa vlastných slov nesie ako prioritu od začiatku svojho mandátu. „V zmysle môjho inauguračného prejavu sa tak každý deň snažím pôsobiť, ale, paradoxne, sme svedkami podstatne zhoršenej situácie,“ priznal.

Jednota spoločnosti je kľúčová

Prekonanie polarizácie je však podľa neho v životnom záujme samotnej slovenskej spoločnosti. „Napriek tomu, že sme rozmanití, rozliční, musíme spolu držať, lebo vtedy má Slovensko pred sebou dobrú budúcnosť. Ak budeme rozhádaní, budeme ľahkou korisťou a hocijaká kríza alebo veľká výzva s nami zamáva ako so slabou loďkou na mori,“ vyhlásil prezident.

Aktuálna frustrácia ľudí má podľa neho korene v geopolitickej neistote, ale prispieva k nej aj nestabilita vo vládnej koalícii. „Posledné mesiace táto vládna koalícia až príliš zaťažovala obyvateľov svojimi vnútornými problémami,“ konštatoval. Napriek tomu sa podľa neho vládnej koalícii v mnohých oblastiach darí postupne riešiť problémy a posúvať Slovensko dopredu. K zlepšeniu atmosféry v spoločnosti by podľa neho prospelo aj to, keby sa médiá jednostranne neorientovali iba na negatívne témy.

„Ignorujeme úspechy, nevyzdvihujeme úspešných jednotlivcov, hovoríme len o tragédiách. Na základe jedného nedostatku v jednej ambulancii dokážeme ‚zhejtovať‘ celé naše zdravotníctvo, hoci sú tam špičkoví docenti a profesori, ktorí prednášajú po celom svete,“ konštatuje hlava štátu.

Prezidentský palác sa chce venovať dlhodobým víziám rozvoja krajiny

Keďže vláda je do značnej miery vyťažená riešením každodenných problémov, Prezidentský palác chce podľa neho prispieť k práci na dlhodobých víziách rozvoja, ktoré by formátom prekračovali rozmer jedného volebného obdobia. „Mali sme veľký okrúhly stôl k reforme verejnej správy. Pred pár dňami som mal veľký okrúhly stôl k moderným technológiám a umelej inteligencii,“ povedal prezident.

Všetky doterajšie aktivity Prezidentského paláca zamerané na podporu tvorby dlhodobejších vízií rozvoja Slovenska by podľa Pellegriniho mali smerovať k jednej veľkej diskusnej sérii, ktorú nazval „samitom o budúcnosti Slovenska“.

Takúto sériu diskusií by chcel rozbehnúť v poslednej časti tohto roka. „Niekedy na jeseň alebo koncom roka by som chcel pripraviť kolo rokovaní, možno najprv jedno veľké stretnutie v Bratislave a potom minimálne v ôsmich krajoch. Nazvem to samit o budúcnosti Slovenska,“ vyhlásil prezident. V debatách by chcel potom pokračovať v priebehu budúceho roka. „Chcem, aby sme bez politického trička diskutovali o tom, čo majú byť do roku 2035 tri - štyri základné piliere vízie, na ktorých sa všetci zhodneme,“ dodal.