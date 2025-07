Bez dohody sa spor o vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros ukončiť nedá, tvrdí Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Dodal, že to platí bez ohľadu na dôvod zlepšených vzťahov. „Vidíme, že sú lepšie preto, že sme dvaja partneri a zvyšok Únie je kdesi inde,“ konštatoval Hrabko na margo zahraničnej politiky Slovenska a Maďarska.V tejto súvislosti pripomenul bezproblémovú návštevu maďarského prezidenta Tamása Sulyoka začiatkom júla na Slovensku. V minulosti boli podľa Hrabka tieto cesty omnoho kontroverznejšie, dokonca sa v roku 2009 cesta maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma na Slovensko, kde chcel v Komárne odhaliť sochu, napokon nerealizovala. „Musel sa vrátiť do Maďarska z dôvodu, že mu Slovensko nedokázalo zaručiť bezpečnosť,“ pripomenul Hrabko.

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Hoci oba štáty na základe vzájomnej dohody z roku 1993 dali spor ohľadom vodného diela na medzinárodný súdny dvor v Haagu a ten už v roku 1997 vyniesol rozsudok, dodnes v tejto otázke nedosiahli dohodu o implementácii rozsudku. „V tejto chvíli sú vzťahy naozaj lepšie ako v minulosti. Dokedy to bude trvať, neviem povedať,“ poznamenal Hrabko na margo šance ukončiť politický problém, ktorý už desaťročia zaťažuje vzťahy oboch susedných štátov.Konkrétne parametre možnej budúcej dohody podľa neho nie sú známe a je dôležité, ako sa k nim budú, po ich zverejnení, vyjadrovať odborníci. „Vždy sa nájdu takí, čo za to budú horliť, a vždy sa nájdu takí, ktorí budú automaticky proti. Aj preto by to mala byť vyslovene odborná otázka,“ konštatoval Hrabko s tým, že „na konci dňa“ o budúcnosti dohody aj tak rozhodnú politici.

Tento týždeň sa začal súdny proces s obžalovaným Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strelnou zbraňou vážne zranil premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Pokračovať bude v auguste. „Dôležité je, že o veci rozhoduje ten, kto je povolaný rozhodovať a kto rozhodnúť môže a musí, a to je súd,“ konštatoval Hrabko. „Bude to súd, ktorý vynesie ortieľ a že ortieľ vynesený bude, to vieme, lebo sa nedá spochybniť ten skutok,“ dodal.Súd podľa neho vyhodnotí dôkazy, prípadne môže skutok prekvalifikovať, ak sa nestotožní so stanoviskom obžaloby, ale osobne nepochybuje o tom, že na konci procesu bude Juraj C. súdom potrestaný. Proces bude podľa Hrabka pokračovať ešte niekoľko mesiacov a dá sa očakávať, že sa potom Juraj C. voči verdiktu odvolá.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva na prípravu nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Predseda združenia Vladimír Skalský si tiež myslí, že voľby poštou zo zahraničia nie sú dostatočne tajné a bezpečné. Navrhol preto nahradiť voľby hlasovaním na ambasádach a konzulátoch vrátane honorárnych. „Ak niečo môže byť zneužité, tak to zneužité bude. Ja som bol proti zavádzaniu voľby poštou, hlavne z toho dôvodu, že tam nie je zaručená tajnosť volieb, a dodnes neviem, prečo by som mal zmeniť názor,“ reagoval Hrabko.