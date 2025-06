Slávnostný obed v paláci! Prezident Pellegrini prijal ľudí z rôznych oblastí

Príhovor prezidenta Slovenska Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci prijal 30 hostí z rôznych oblastí. Na slávnostný obed pri príležitosti prvého výročia inaugurácie pozval mladých vedcov, športovcov i seniorov či paralympionikov. Prezident tak chce vyslať signál, že bez ohľadu na to, ako sa človek narodil, odkiaľ pochádza či akého je vierovyznania, spoločne sme jedno Slovensko. Uviedol to vo svojom úvodnom príhovore pred obedom.

Pellegrini vysvetlil, že rok vo funkcii si nechce pripomínať oslavami či slávnostným večierkom, ale vráti sa k myšlienke spoločného obeda, tak ako to urobil po inaugurácii. Poukázal na to, že pozval ľudí v rôznom veku, z rôzneho prostredia a s rôznymi príbehmi. „Budem rád, ak sa počas nášho spoločného obeda budeme môcť, síce v slávnostnej, ale dúfam veľmi neformálnej atmosfére, porozprávať, ale spoločne týmto špeciálnym zložením vyslať jeden signál z Prezidentského paláca, že toto, my všetci, sme Slovensko, takto vyzerá možno taký ten prierez slovenskej spoločnosti a že súdržnosť a láska k blížnemu je to, čo najviac potrebujeme,“ vyhlásil prezident. Zdôraznil, že tolerancia, vzájomný rešpekt, ochota počúvať a pomoc jeden druhému je recept na budúcnosť.

Hostí v paláci usadili k štyrom stolom, pričom pri každom je voľná stolička. Obed bude mať štyri chody a prezident by mal pri každom z nich sedieť pri inom stole. „Som rád, že budem môcť spolu s vami sedieť pri každom jednom stole a že sa budem môcť inšpirovať vašimi úžasnými príbehmi a osudmi,“ poznamenala hlava štátu.