Poslanci rokovali aj dnes: Tieto návrhy neodobrili

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Parlament rozhodne o novom zákone o turistických trasách z dielne poslancov opozičného KDH až na septembrovej schôdzi. O presun požiadal vo štvrtok krátko pred hlasovaním jeden z predkladateľov Ján Horecký (KDH). Návrh je už v druhom čítaní, do ktorého sa dostal hlasmi opozičných aj koaličných poslancov. Ak Národná rada (NR) SR zákon schváli, účinný by mal byť od januára budúceho roka.

archívne video

Minister Susko reaguje na návrhy zákonov predložené v parlamente (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Cieľom návrhu zákona je predovšetkým vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra, zákonom upraviť problematiku turistického značenia a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť priestupky a iné správne delikty na tomto úseku,“ vysvetlili v dôvodovej správe predkladatelia.

Poslanci pripomenuli, že turistické značené trasy sú „unikátnym pokladom a významným kultúrnym dedičstvom Slovenska“. Turistika je podľa nich najmasovejšia rekreačno-športová aktivita na Slovensku, ktorá prispieva k zdraviu občanov, ale aj k rozvoju cestovného ruchu. V súčasnosti je na Slovensku približne 30.000 kilometrov značkovaných turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás. O ich udržiavanie sa starajú značkárske a turistické kluby či samosprávy. Poslanci KDH však upozornili na chýbajúcu právnu ochranu a jasné pravidlá zo strany štátu, ktoré má priniesť nový zákon.

Poslanci budú rokovať aj v pondelok

Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať aj v pondelok (16. 6.), hoci v pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Na programe budú mať vládnu novelu Ústavy SR, o ktorej začnú rokovať ráno od 9.00 h. Rozhodli o tom poslanci na návrh koaličných klubov. O novele ústavy bude parlament rokovať až do úplného prebratia, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Hlasovať sa však v pondelok nebude. V budúcom týždni sa bude zároveň rokovať až do 20.00 h namiesto 19.00 h.

Obedovú prestávku budú mať v budúcom týždni poslanci skrátenú na jednu hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h. Do programu aktuálnej schôdze zároveň zaradili vládny návrh novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorý žiada vláda prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament začne novelu preberať v utorok (17. 6.) od 9.00 h. Návrh reaguje na súdne spory príslušníkov HaZZ v súvislosti s prekračovaním 48-hodinového priemerného týždenného služobného času. Do programu pribudla aj správa o finančnej stabilite za máj 2025.