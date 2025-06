Poslanci ukončili rokovanie návrhom o znížení daňového zaťaženia

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie 35. schôdze návrhom opozičných poslancov o znížení daňového zaťaženia, ktoré by podľa predkladateľov prinieslo zásadné zlepšenie v medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska.

Nižšia daň z príjmov právnických osôb na úroveň najnižších sadzieb v susedných krajinách by mala predstavovať kľúčový krok k oživeniu slovenského hospodárstva. Návrh opozičných poslancov chce zaviesť sadzbu 9 % pre firmy s ročným príjmom do 100.000 eur a 16 % pre firmy s príjmom nad túto hranicu. Poslanci budú pokračovať v rokovaní v pondelok (16. 6.) o 9. hodine, kde by sa mali venovať návrhu o zmene Ústavy SR. Najbližšie hlasovanie čaká zákonodarcov v utorok (17. 6.).

archívne video

Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému Mimoriadna schôdza NR SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)