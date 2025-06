Výbor Národnej rady SR nerokoval o Kaliňákovej vile: Neprebral sa ani podnet voči šéfke výboru Remišovej

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

„Poslanci vládnej koalície 45 minút pred výborom oznámili, že minister Kaliňák sa nebude môcť dostaviť. Požiadali o preloženie bodov, opozícia nesúhlasila, ale koalícia má vo výbore väčšinu. Takže po novom už aj minister Kaliňák úkoluje výbor, hoci si treba uvedomiť, že vláda aj minister Kaliňák sa zodpovedajú výboru, nie výbor Kaliňákovi,“ povedala novinárom Remišová. Myslí si, že minister chcel preložiť výbor, aby pokračoval v „trestnej výprave“ voči nej. Zopakovala, že Kaliňák porušil ústavný zákon, sám to priznal a povedal, že by to urobil opäť. Podnet voči nej aj trestné oznámenie označila za pomstu. Ak jej výbor udelí pokutu, chce využiť všetky dostupné prostriedky vrátane podania na Ústavný súd (ÚS) SR.

Člen výboru Ondrej Dostál (SaS) si nevie predstaviť, že by Kaliňák pokutu nedostal. „Je to krištáľovo jasný prípad porušenia ústavného zákona. Ak by v tomto prípade nebola udelená pokuta, je zbytočné, že taký zákon existuje,“ povedal novinárom. Z obhajoby ministra podľa neho nevyplýva ani náznak toho, že by zákon nebol porušený. Vo svojom vyjadrení minister podľa Dostála útočí na podávateľov či šéfku výboru. Podnet voči Remišovej označil za účelový politický ťah.

Kaliňák a Remišová čelia konaniu za majetkové priznania a zverejnenie informácií

Na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií sa vedú konania voči Kaliňákovi za to, že neuviedol vlastníctvo vily jeho manželky vo viacerých majetkových priznaniach. Tým mal porušiť ústavný zákon. Minister už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poznamenal, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.

Remišová mala porušiť zákon, keď mala prezradiť neverejné informácie o Kaliňákovi a využiť ich na politický prospech. Poslankyňa opakovane hovorí, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám. Remišovej hrozí pokuta vo výške 12 platov, pri Kaliňákovi to má byť pokuta vo výške troch priemerných platov.