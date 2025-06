PRIESKUM Čísla nepustia! Demokrati zvádzajú boj o voličov: Analytik sa pozrel na ich výsledky, TOTO im odkazuje

Strana Demokrati. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Zakliatych päť percent. Mimoparlamentná strana Demokrati sa už v niekoľkých volebných modeloch a prieskumoch rôznych agentúr pohybuje tesne okolo 5 percent, teda okolo hranice potrebnej na vstup do parlamentu. Strana napriek tomu, že nie je v parlamente, hlasno dáva najavo svoju prítomnosť na slovenskej politickej scéne a ostáva na očiach voličov. Robí pravidelné tlačové konferencie k aktuálnym témam, jej členovia chodia do regiónov, konfrontujú vládnych politikov a sú aktívni na sociálnych sieťach. Napriek tomu sa jej v prieskumoch nedarí dostať do „bezpečnej“ zóny, ktorá by jej zaručovala pohodlný vstup do parlamentu.