Ministri budú rokovať o novele zákona o HaZZ, o návrhu rezortu dopravy aj o medzivládnej dohode s Indiou

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) by mohli odpracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne. Viac by mali pracovať, iba ak na to udelia zboru súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o HaZZ, o ktorom má vo štvrtok rokovať vláda. Ministerstvo vnútra SR návrh predložilo v reakcii na aktuálne súdne spory hasičov so štátom.