Šimečka kritizuje Pellegriniho: Umožňuje Kaliňákovi zazmluvniť miliardy bez odbornej a politickej diskusie

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegirni podľa lídra opozičného PS Michala Šimečku umožňuje ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) zazmluvniť výdavky vo výške šesť až osem miliárd eur bez predchádzajúcej odbornej a politickej diskusie. Bolo by rozumné vytvoriť expertnú komisiu so zastúpením všetkých parlamentných strán, ktorá by pripravila dlhodobý plán modernizácie armády na viacero volebných období. Šimečka to uviedol v súvislosti s prezidentom avizovaným zvolaním okrúhleho stola k navyšovaniu obranných výdavkov. Informoval o tom Alec Borový z mediálneho oddelenia PS.