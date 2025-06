Zdechovský je opäť na scéne: Vyrukoval s mapou, TOTO pre Slovensko nevyzerá dobre! Hon na podvody pokračuje

Tomáš Zdechovský (Zdroj: profimedia.sk, X/Tomáš Zdechovský)

Zdechovský na sociálnej sieti uviedol, že podnety zo Slovenska odoslal Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), českému zastúpeniu Európskeho dvora audítorov a Európskej prokuratúre. „Prvých 80 preverovaných podnetov zo Slovenska odchádza na @EUAntiFraud, @ZEK_Praha a @EUProsecutor. Pokračujeme ďalej… ďalšie desiatky vašich podnetov preverujeme,“ odkázal.

Následne zverejnil mapu, ktorá ukazuje, že dotácie na penzióny sa preveruje po celej Európskej únii. Najvyšší podiel podozrivých dotácií na zneužívanie fondov EÚ je však na Slovensku.

Zdechovský tiež poukázal na to, že v mnohých krajinách fungujú penzióny aj 20 rokov po povinnej dobe udržateľnosti. „V mnohých krajinách fungujú penzióny nielen počas doby udržateľnosti, ale aj 20 rokov po nej. A to je ten rozdiel v príbehu 'haciendy'. Ak by príjemcovia dotácií prevádzkovali svoje domy ako penzióny, bolo by všetko v poriadku,“ odkázal.

Na Slovensku je to však inak. Dotácie sa u nás podľa neho využívajú na opravu alebo výstavbu súkromných domov. „Slovenský príbeh je o tom, že si tu skupina vyvolených urobila z dotácií Európskej únie bankomat a platila si rekonštrukcie alebo výstavbu súkromných domov. A to musí byť vyšetrené a potrestané,“ odkázal.

Ešte 5. júna Zdechovský vo videu na sociálnej sieti odkázal, že jeho misia na Slovensku nekončí. "Milí slovenskí priatelia, naša misia v Bratislave rozhodne neskončila. Naopak, začali sme znova,“ povedal s tým, že na mape Slovenska má magnetmi vyznačené miesta, kde existujú podozrenia z podvodov. Najviac ich je pritom v okolí Nitry, no viaceré sú aj v Bratislavskom kraji či na východe Slovenska. Ako dodal, magnetky stále pribúdajú.

Na Slovensko prišla koncom mája kontrolná delegácia Európskeho parlamentu. Mala preveriť, ako Slovensko hospodári s eurofondmi. Príchod delegácie sa ocitol pod paľbou kritiky niektorých vládnych politikov. Výhrady mal aj premiér Robert Fico, ktorý Zdechovského nazval „nájomným politickým vrahom.“ Zdechovský zasa Ficovi odkázal, aby „zmenil lieky.“ Europoslanec v českých médiách tiež vyjadril vážne obvinenia. Podľa jeho slov ho počas misie sledovali slovenské tajné služby. Po návšteve Slovenska musel podľa vlastných slov požiadať o ochranu políciu. Zároveň predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metsolovú informoval o dianí na Slovensku počas kontrolnej misie. V utorok 10. júna zverejnil informáciu, že už dostal 8-tisíc vyhrážok.