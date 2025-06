Jedna veľká skupina seniorov môže jasať: Obrovský nárast v dôchodkoch! Polepšia si o slušné sumy

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA – Dôchodcovia, ktorí išli do predčasného dôchodku pred rokom 2023, sa môžu tešiť. Sociálna poisťovňa im prepočíta a zvýši dôchodky. Na to, ako celý mechanizmus prepočítavania funguje sa pozrel odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.

Ako pripomenul Mihál, Sociálna poisťovňa aktuálne prepočíta, zvýši a doplní dôchodok každému poberateľovi starobného dôchodku, ktorý pôvodne začal poberať predčasný starobný dôchodok a mal ho priznaný ešte pred rokom 2023.

Konkrétne sa zvýšenie dôchodku dotkne každého, kto pri odchode do predčasného, do ktorého šiel pred rokom 2023, získal "potrebné odpracované obdobie" v rozsahu najmenej 40 rokov.

Do "odpracovaného obdobia" sa započítava získané obdobie dôchodkového poistenia, okrem troch prípadov. Prvým je doba, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Ide najmä o obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po druhé je to doba nezamestnanosti, odborného školenia alebo politického školenia posudzovaných ako náhradná doba, získaných pred 1. januárom 2004. tretím prípadom je doba štúdia pred 1. januárom 2004.

V čom spočíva podstata dopočítania dôchodku? „Ak niekto šiel do PSD pred rokom 2023, vypočítaná suma dôchodku sa znížila o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na PSD do dovŕšenia dôchodkového veku,“ vysvetľuje Mihál. Sociálna poisťovňa tejto skupine dôchodcov zvýši dôchodok tak, že upraví zníženie dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní od vzniku nároku na PSD po dovŕšenia dôchodkového veku. „Výsledkom prepočtu bude vyšší dôchodok, ktorý bude dôchodca poberať od júnového výplatného termínu. Súčasne Sociálna poisťovňa vyplatí dôchodcovi doplatok = rozdiel v jeho prospech za obdobie od priznania PSD do prvej výplaty zvýšeného dôchodku (teda do júna 2025),“ doplnil.

(Zdroj: Getty Images)

Dorovnávanie dôchodku ilustroval na príklade pána Alfonza, ktorý požiadal o priznanie predčasného stavebného dôchodku v roku 2019:

Pán Alfonz získal POMB = 1, dosiahol 45 rokov dôchodkového poistenia a v tom čase bola platná hodnota ADH = 12,6657 €.

Suma nekráteného dôchodku mu tak vychádzala ako 1 x 45 x 12,6657 € = 570 €, a po započítaní valorizácie o 2,6 % to bola suma 584,90 €.

Pánovi Alfonzovi v tom čase chýbalo do dovŕšenia dôchodkového veku presne 720 dní. Sociálna poisťovňa mu preto sumu PSD krátila o 24 x 0,5 % = 12 % z 584,90 €, čiže o 70,10 €.

Pán Alfonz tak mal v roku 2019 priznaný výsledný PSD vo výške 514,80 €.

Od roku 2021 už pán Alfonz poberal starobný dôchodok.

Keďže pán Alfonz získal "potrebné odpracované obdobie" v rozsahu najmenej 40 rokov, Sociálna poisťovňa mu prepočíta v júni 2025 sumu dôchodku.

Pôvodný PSD priznaný v roku 2019 tak bude krátený len o 24 x 0,3 % = 7,2 % z 584,90 €, čiže len o 42,10 € a novoprepočítaný PSD pre rok 2019 mu vyjde 542,80 €.

Pretože pôvodný PSD pre rok 2019 bol vypočítaný vo výške 514,80 € a novoprepočítaný PSD vychádza na 542,80 €, za každý mesiac roka 2019, za ktorý pán Alfonz poberal PSD, dostane doplatenú sumu 28 €. Ak to bolo povedzme 6 mesiacov, pán Alfonz dostane za rok 2019 doplatenú sumu 168 €.

Podobne pánovi Alfonzovi Sociálna poisťovňa doplatí sumu približne 12 mesiacov x 29 € (valorizácia) za rok 2020, atď. .. až do mája 2025.

Spolu pán Alfonz dostane za roky 2019 - 2025 doplatenú sumu približne 2300 €.

Od júna 2025 bude mať pán Alfonz svoj dôchodok zvýšený približne o 39,20 € (pri výpočte navýšenia dôchodku sa zohľadnia valorizácie za roky 2020 - 2025).