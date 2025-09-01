Rodičia, POZOR! Po letných táboroch máte nárok na príspevok: Peniaze si pýtajte aj v TOMTO prípade

BRATISLAVA - Máte doma malé deti, ktoré pravidelne navštevujú tábory? Dokonca je v tejto chvíli úplne jedno, či ide o jarné, letné alebo jesenné. Podstatné je, že sa konali počas prázdnin. Mnohí rodičia možno netušia, že im ich zamestnávateľ môže na tieto rekreačné záležitosti prispievať. Odborník na dane a financie sa k tejto téme vyjadril presnejšie.
K príspevku na rekreáciu mal rozsiahly status bývalý minister práce a expert na sociálnu politiku Jozef Mihál.
"Mzdová účtovníčka sa pýta, či je možné vyplatiť zamestnancovi príspevok na rekreáciu, ak jeho dieťa bolo v dennom detskom tábore. Tábor trval 5 dní ale dieťa spalo každý deň doma," uviedol príklad Mihál.
"Áno, zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu. Pri detských táboroch nie je podmienkou, aby šlo o ´pobytový´ tábor aj s ubytovaním detí - môže ísť aj o typický denný detský tábor, v ktorom majú deti aktivity od rána do večera, a rodičia si ich cestou z práce vyzdvihnú - a deti spia doma," zareagoval na príklad odpoveďou Mihál.
Podmienky, za ktorých je to možné
Podľa jeho odborného názoru je príspevok na rekreáciu možné vyplatiť aj za organizované viacdňové aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca.
Platí to na deti vlastné, deti zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, deti zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a iné deti žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti (napríklad dieťa manželky alebo partnerky, ktoré má iného otca a žijú spolu v domácnosti).
Nejde len o letné prázdniny
Ubytovanie dieťaťa podľa Mihála tak nie je podmienkou, a to ani to, aby sa na aktivite zúčastnil samotný zamestnanec. "Podmienkou ale je, aby aktivita bola viacdňová, teda trvala najmenej dva dni. Podmienkou je aj to, že ide o dieťa navštevujúce základnú školu - 1. až 9. ročník základnej školy vrátane letných prázdnin na konci jednotlivých ročníkov," spresnil Mihál.
Môže ísť aj o dieťa navštevujúce 1. až 4. ročník štúdia osemročného gymnázia (vrátane letných prázdnin na konci 4. ročníka). Uvedené sa nevzťahuje na deti navštevujúce jasle, materskú školu, stredné a vysoké školy. "Podmienkou je, že ide o aktivitu počas školských prázdnin. Pozor, nielen letných prázdnin, ale všetkých prázdnin," zvýraznil.