Kampaň Staň sa policajtom končí už o pár dní – ak si ešte váhal, teraz je ten správny čas!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ohlasy na kampaň sú nad očakávania – svoj záujem o prácu v polícii prejavilo vyplnením formulára na kampaňovom webe ministerstva za necelé tri mesiace 4 340 ľudí.

"Toto číslo nás úprimne teší. Veľký záujem verejnosti vnímam ako jasný dôkaz, že naše stabilizačné opatrenia mali zmysel. Podarilo sa nám upokojiť situáciu v Policajnom zbore, posilniť dôveru verejnosti a ukázať, že polícia má stále čo ponúknuť. Profesia policajta si aj dnes zachováva vysoký kredit a ľudia majú záujem byť jej súčasťou. Veľmi si to vážim," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministerstvo vnútra kontaktuje každého záujemcu prostredníctvom personálneho oddelenia.

Vzhľadom na rozmanité profily uchádzačov – medzi ktorými sú aj príslušníci iných bezpečnostných zložiek, niektorí napr. aj s dôstojníckou hodnosťou – pristupuje ministerstvo ku každej žiadosti individuálne.

Väčšina uchádzačov bola už nasmerovaná na prijímacie konania na stredné odborné školy Policajného zboru.

"Každý formulár berieme vážne –nie je to len obyčajný záujem, je to rozhodnutie ísť do služby. Byť policajtom je celoživotné povolanie, je to rozhodnutie rešpektovať zákony a riadiť sa morálnymi pravidlami," doplnil minister.

Ministerstvo vnútra SR kampaň „Staň sa policajtom“ spustilo v marci 2025 s cieľom prilákať nových uchádzačov do Policajného zboru. Počas predchádzajúcich mesiacov bola viditeľná na sociálnych sieťach, v teréne, ale aj prostredníctvom konkrétnych príbehov policajtov, ktorí svoju prácu robia s hrdosťou.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Úmyslom je personálne posilniť Policajný zbor, v ktorom chýba približne 4 000 príslušníkov.

Neváhaj!

Ak Ti dáva zmysel pomáhať a chrániť, rozhodni sa teraz a poď do toho!

Formulár pre záujemcov je na webe ministerstva vnútra dostupný ešte niekoľko dní: www.stansapolicajtom.sk.