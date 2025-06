Známy právnik tentokrát pozdravil trafikantov vo vláde: Ukazuje prstom na zbytočné funkcie, systém je zhnitý!

Zoroslav Kollár tentokrát poslal pozdrav Robertovi Ficovi. (Zdroj: YouTube/Zoroslav, TASR/Veronika Mihaliková)

BRATISLAVA - Známy právnik a šéf občianskeho združenia Právo na pravdu Zoroslav Kollár už niekoľko mesiacov posiela politickým predstaviteľom širokého spektra "pozdravy", v ktorých apeluje na ním vnímané problémy. Jeho kritika tentokrát padla na samotnú vládu Roberta Fica, ktorá na jeho vkus údajne zamestnáva zbytočne veľa úradníkov, ktorí len "prekladajú papiere". Ušetriť sa vraj dali milióny eur, no podľa neho sú to hlavne trafiky, ktoré čoraz viac ukrajujú zo štátneho rozpočtu.

Kollár o problémoch, ktoré ako občan vníma, informoval v pozdrave Robertovi Ficovi číslo 5. Ani jemu ako šéfovi občianskeho združenia neušli pojmy ako "politické trafiky" a čoraz viac úradníkov na rôznych ministerstvách a štátnych úradoch.

Tisíce miest v politických trafikách

"Tieto nemajú význam pre občana, ale pre politické kádre, pre kamarátov, nominantov, spriaznených, zaslúžilých a verných. A číslo, ktoré znie neuveriteľne, 25-tisíc politických trafík, asi nie je prehnané," upozornil Kollár.

Podľa šéfa združenia vraj ešte pred desiatimi rokmi tvorili platy verejných zamestnancov 8,9 percent hrubého domáceho produktu Slovenska. "Zhltli 10 percent verejných výdavkov, dnes až 11 percent HDP, viac ako 10 percent toho, čo vyprodukujeme všetci spoločne na Slovensku, ale až takmer 23 percent, teda skoro štvrtinu všetkých výdavkov štátu," upozornil Kollár.

Zoroslav Kollár (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

"Za ostatných 10 rokov pribudlo 47-tisíc zamestnancov, čo je nárast o 10,5 percent. Za 15 rokov ich pribudlo dokonca 100-tisíc. Nie preto, že by bolo viac práce pre občanov Slovenska, ale preto, že je viac straníckych záujmov a preto politici potrebujú viac politických trafík," sťažuje sa právnik.

Menej dostávajú tí, ktorí skutočne niečo vytvárajú a platíme presúvačov papierov

Štát podľa neho údajne v tejto podobe funguje ako zamestnávateľ pre politikov a ich známych. "Podľa údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky je priemerná mzda vo verejnom sektore o takmer 300 eur vyššia ako v súkromnom. To znamená, že tí, ktorí skutočne niečo vyrábajú, platia tých, čo často len 'presúvajú papiere'. Platíme úradníkov na ministerstvách viac ako 20-tisíc poslancov od miestnych až po národných a samozrejme politikom ich niekoľkotisícové apanáže a renty a ich kamarátom tiež a niektorým, aj keď už v politike nebudú," popísal, ako aktuálne dianie vníma Kollár.

(Zdroj: Archív ZK)

Právnik v tomto kontexte spomenul aj veľký počet štátnych úradov, ktoré podľa jeho záverov dávajú do chodu tiež daňoví poplatníci. "Nezabúdajme na štátne podniky a firmy so štátnou účasťou, kde sú platy manažérov často niekoľkonásobne vyššie ako plat poslanca. A práve tam sa často skrývajú tie najdrahšie politické trafiky. Tipos, Slovenský plynárenský podnik, SEPS, Transpetrol, Štátne lesy Slovenskej republiky, Agrokomplex, Železnice. Výpočet je skoro nekonečný. Je to spolu viac ako 73-tisíc zamestnancov. Osobné náklady tvoria viac ako polovicu výdavkov a po každej zmene vlády vždy kompletná výmena manažmentu," vyrátal právnik Zoroslav Kollár.

Neefektívny a zhnitý systém

"Tento systém nie je len neefektívny, je morálne zhnitý. Nestačí zmrazenie platov politikov. Treba obmedziť moc politikov, ktorí boli a sú 35 rokov pri moci pri obsadzovaní funkcií v štáte. Treba ich po 35 rokoch vymeniť a zrušiť zbytočné úrady, funkcie a trafiky," vyhlásil Zoroslav Kollár v pozdrave pre Roberta Fica.