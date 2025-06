So sanáciou Románskeho paláca na Spišskom hrade sa začne o dva týždne

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

SPIŠSKÉ PODHRADIE - Na sanáciu a záchranu Románskeho paláca na Spišskom hrade vyčlenilo Ministerstvo kultúry (MK) SR približne šesť miliónov eur. Na tlačovom brífingu o tom v stredu informovala riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Andrea Predajňová. Zároveň potvrdila, že práce by sa mali začať zhruba o dva týždne a potrvajú približne dva roky. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) upozornila, že ak by palác spadol, hrozila by Slovensku medzinárodná hanba a tiež vyškrtnutie Spišského hradu zo zoznamu UNESCO.