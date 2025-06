Poslanci začali ďalší týždeň schôdze: Riešia TIETO zmeny aj predaj energetických nápojov mladistvým

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Návrh novely má podľa ministra okrem iného riešiť nápor na cudzineckej polícii, ako aj vznikajúce konfliktné situácie. Novela má priniesť zmenu pravidiel pri prijímaní cudzincov. Na programe sú v utorok aj ďalšie návrhy z dielne rezortu, napríklad novela zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Popoludní má parlament prebrať aj návrh na zvýšenie platov zamestnancov v školstve.

Predaj energetických nápojov mladistvým do 16 rokov sa má obmedziť

Predaj energetických nápojov osobám vo veku do 16 rokov sa má obmedziť. Vyplýva to z návrhu zákona o podmienkach predaja energetických nápojov z dielne koaličného poslanca Jána Ferenčáka (Hlas-SD), ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. „Hlavným cieľom návrhu je vytvoriť právny rámec na reguláciu predaja energetických nápojov, a to zákazom predaja energetických nápojov osobám mladším ako 16 rokov, zabezpečením nedostupnosti energetických nápojov pre mladistvých prostredníctvom predajných automatov alebo predaja na diaľku, ako aj zvýšením informovanosti verejnosti o negatívnych účinkoch nadmernej konzumácie takýchto nápojov,“ uviedol v dôvodovej správe predkladateľ. Zákon by mal podľa neho taktiež zabezpečiť efektívnu kontrolu a sankcie za porušenie pravidiel predaja.

Návrh zákona vychádza podľa poslanca z viacerých zdravotných, sociálnych a ekonomických dôvodov, ktoré poukazujú na potrebu prijatia tohto opatrenia. „S konzumáciou energetických nápojov sú spojené zdravotné riziká i pre dospelé osoby, avšak deti a mladiství sú zvlášť citliví na účinky týchto látok, pretože ich organizmus sa stále vyvíja,“ dodal Ferenčák.

Trestný zákon sa má rozšíriť aj o porušenie reštriktívneho opatrenia EÚ

Trestný zákon má po novom obsahovať ustanovenia, ktoré sa budú týkať skutkovej podstaty trestného činu porušenia reštriktívneho opatrenia Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Úprava sa týka transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o vymedzení trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení Únie, ktorá má zabezpečiť účinné uplatňovanie reštriktívnych opatrení Únie a celistvosť vnútorného trhu v Únii, rovnako ochranu hodnôt Únie.

Stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení Únie. „V podmienkach Slovenskej republiky nie je v súčasnosti možné na základe aktuálne účinnej právnej úpravy postihovať porušenie reštriktívnych opatrení Únie normami trestného práva,“ vysvetlilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré návrh predložilo. Rezort považuje za nevyhnutné rozšíriť pôsobnosť trestnoprávneho rámca na takéto konanie.

Rezort tiež argumentuje nevyhnutnosťou zavedenia konceptu hrubej nedbanlivosti vo vzťahu k zavineniu páchateľa, vytvorenie osobitnej úpravy hornej hranice peňažného trestu, ktorý možno uložiť právnickej osobe v prípade takéhoto porušenia, i zabezpečenie ochrany osôb oznamujúcich tieto porušenia. „V neposlednom rade je potrebné nastaviť koexistenciu administratívnoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti v prípade porušenia reštriktívneho opatrenia,“ dodalo MS. Nová legislatíva má byť účinná od 1. augusta

Vyplácanie vdovského a vdoveckého dôchodku sa nezmení

Podmienky vyplácania vdovského a vdoveckého dôchodku sa nezmenia. Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili poslankyne opozičného PS Simona Petrík a Lucia Plaváková. Ich cieľom bolo odstrániť diskrimináciu vo vyplácaní týchto dôchodkov voči ženám a mužom, ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne dieťa.

Predkladateľky pripomenuli, že v súčasnosti má táto skupina ľudí nárok na vdovský a vdovecký dôchodok len v období prvých dvoch rokov od smrti manžela či manželky a následne až po dosiahnutí 57. roku života, resp. dôchodkového veku. Cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť aj pre tieto vdovy a vdovcov. Navrhovali preto pre všetkých zjednotiť vek, od dosiahnutia ktorého budú mať nárok na riadny vdovský a vdovecký dôchodok, a síce od dovŕšenia 52. roku života. „Neexistuje žiaden relevantný dôvod, prečo by vyššie uvedené dotknuté skupiny obyvateľstva nemali mať nárok na vdovský/vdovecký dôchodok už počas ich aktívneho života, kedy trpia stratou partnera/partnerky a jeho/jej príjmu v rodine rovnako ako matka/otec dvoch či viacerých detí,“ dodali opozičné poslankyne.

Novela zákona o konkurze má zefektívniť insolvenčné proces

Úprava procesov malého konkurzu, odstránenie niektorých administratívnych požiadaviek, ako napríklad osvedčovanie podpisov, či spresnenie právnej úpravy výmeny správcu. To sú niektoré body z rozsiahleho vládneho návrhu novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. „Základným cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívniť insolvenčné procesy tým, že sa odstraňujú niektoré administratívne povinnosti a súčasne je cieľom vysporiadať sa s aktuálnymi aplikačnými problémami,“ uviedlo v dôvodovej správe Ministerstvo spravodlivosti SR. Navrhované zmeny majú podľa neho najmä reagovať na aktuálne potreby praxe a odstrániť aplikačné nejasnosti, ako aj niektoré výkladové nezrovnalosti naprieč celým insolvenčným právom.

Návrhom sa tiež rozširuje právna úprava fikcie zmluvnej pokuty, odstraňuje sa administratívna náročnosť preukazovania ďalšieho veriteľa pri predpokladanom úpadku v prípade veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu. K ďalším zmenám patrí úprava konštruovania a hlasovania veriteľského výboru, novela má tiež zjednodušiť predkladanie reštrukturalizačného plánu. Pokiaľ novelu schváli parlament, mala by platiť od 1. októbra tohto roka.