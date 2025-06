Búrková APOKALYPSA! Voda brala autá a zatopila ulice, krúpy ako orechy: VIDEO Desivé zábery zo zasiahnutých obcí

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor Prešov, Facebook/Obec Brežany)

Na Slovensku udreli v pondelok silné búrky. Tie popoludňajšie sprevádzal na východe Slovenska hustý dážď, silný vietor a na niektorých miestach aj krúpy. Prívalová povodeň spôsobovala výrazné problémy, pričom vo viacerých obciach museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Večer sa presunuli búrky skôr na západ Slovenska, kde síce boli búrky intenzívne, no s menšími škodami. Celkovo za včerajší deň udrelo viac ako 20-tisíc bleskov.

Zatopený Prešov a okolité obce

V pondelok popoludní došlo vplyvom silnej búrky k zatopeniu vo viacerých častiach mesta Prešov, informoval Dobrovoľný hasičský zbor mesta Prešov. Mesto vyhlásilo, že situáciu má pod kontrolou s tým, že v teréne zasahovali dobrovoľní aj štátni hasiči, rovnako ako príslušníci Mestskej polície. Odčerpávali vodu a monitorujú najviac zasiahnuté lokality ako Mirka Nešpora, ulice Terchovská, Za Kalváriou či Bajkalská. "Spoločnosť MP Kanal service zabezpečuje čistenie uličných vpustí a kanalizácie," informovalo mesto. Podľa iMetea v meste spadlo od 35 do 45 mm zrážok.

Jedny z najsilnejších búrok sa odohrali v okolí Prešova, kde spadlo pri búrkach od 40 až do 70 mm zrážok. Najviac zasiahnuté sú obce Križovany, Žipov a Rokycany, kde podľa dát spadlo od 70 do 80 mm zrážok. V Malom Šariši malo spadnúť až 63 mm, v Župčanoch 52 mm zrážok. Smerom k západu boli zrážky slabšie, ale stále výdatné. Intenzívne zrážky spôsobili problémy a vytopili niekoľko obcí. Voda sa liala ulicami aj v obci Ondrašovce.

V obci Fintice sprevádzali búrky aj krúpy. Niektoré boli veľké ako vlašské orechy.

Nadšenci, ktorí sledujú počasie na východnom Slovensku, uviedli, že výrazné zrážkové úhrny a bleskové povodne západne od Prešova zapríčinil jav zvaný ako train effect, pri ktorom dochádza k postupu viacerých konvektívnych buniek jednou oblasťou za sebou. "Táto situácia nebola výnimočná intenzitou ale rozsahom. Pás obnovujúcej sa konvekcie sa pomaly propagoval smerom na juh, pričom generoval veľké množstvo zrážok v páse od Jarovníc až za Rokycany, čo predstavuje zhruba plochu 20x15 km s úhrnmi zrážok prevažne nad 40 mm za 2 hodiny. Lokálne sa ale vyskytovali aj vyššie úhrny, napríklad v Krížovanoch spadlo za 3 hodiny vyše 70 mm," informoval Meteo Východ.

V Rokycanoch vyhlásili mimoriadnu situáciu

V obci Rokycany v okrese Prešov vyhlásili v pondelok po popoludňajšej búrke mimoriadnu situáciu. Informovala o tom starosta obce Róbert Šoltis s tým, že približne desať domov v miestnej osade je aktuálne neobývateľných. „Skúšame teraz vyriešiť ubytovanie, suché oblečenie a aj nejakú vodu, tiež musíme uvoľniť mosty, keďže sú zatarasené a hlásia ďalší dážď. Bola to naozaj dosť veľká voda, prehnala sa osadou, ale aj ďalšou časťou našej obce,“ priblížil starosta.

Voda podľa miestnych splavila aj niekoľko áut. „Všetko máme zaplavené, švagrinej zobralo aj auto, nemáme kde spať, všetko nám vzala voda, aj mne museli pomáhať, aby som sa z domu dostala. Bolo to veľmi rýchle, asi hodinu to trvalo, začalo to okolo 19.00 h, voda sa valila zhora celou ulicou,“ priblížila miestna obyvateľka Monika Gaborová. Miestny dobrovoľný hasič doplnil, že v osade zaplavilo viacero domov. „Vyťahovali sme aj rómskych občanov, ktorí boli uviaznutí vnútri, zranení ale neboli,“ dodal.

Apokalypsa v ďalších obciach v okrese Prešov

Intenzívne pondelkové popoludňajšie zrážky zasiahli aj obec Brežany, kde starosta obce vyhlásil najvyšší - tretí stupeň povodňovej aktivity. Voda sa valila ulicami aj do dvorov rodinných domov.

Prívalová povodeň v Brežanoch s vysokou pravdepodobnosťou spôsobila veľké škody.

Obec Brežany sa poďakovala všetkým, ktorí pomáhali pri záchranných prácach a zverejnila zábery zo zatopených ulíc.

Zasiahnuté sú aj obce Hrabkov, Ondrašovce, Žipov, Križovany a Bajerov v okrese Prešov. Starostovia všetkých spomenutých obcí vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Polícia hlásila po búrkach obmedzenú prejazdnosť z dôvodu intenzívnych zrážok.

Vo vode plávali chladničky aj odpad

Výdatné zrážky zaznamenala aj obec Jarovnice v okrese Sabinov, v ktorej sa nachádza najväčšia rómska komunita, informuje iMeteo.sk. Jarovnice ležia v údoli Malej Svinky, pričom tento tok sa po výdatných dažďoch zvykne rozvodniť a potom berie všetok odpad, ktorí ľudia zanechajú na brehoch. Vo vode sa tentoraz plavili chladničky, skrinky a takmer všetok odpad.

Narušená vozovka na Spiši

Polícia upozornila na narušenú vozovku v časti obce Mlynky na Spiši. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach ešte v noci na sociálnej sieti informovalo, že v pondelok (2. 6.) došlo na ceste druhej triedy v lokalite Rakovec v smere od Spišskej Novej Vsi k podmytiu vozovky v dôsledku búrky.

Pred jednou z chát sa zosunula pôda, v dôsledku čoho je vozovka výrazne narušená. "Situácia si pravdepodobne vyžiada dočasnú uzáveru a zriadenie obchádzky. Ak týmto úsekom potrebujete prejsť, zvýšte opatrnosť alebo zvoľte alternatívnu trasu," uviedla polícia.

Hasiči zasahovali na východe na viacerých miestach

Hasiči zasahovali v súvislosti s počasím počas pondelňajšieho (2. 6.) večera a utorňajšieho rána v Prešovskom a Košickom kraji na viacerých miestach. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Miroslava Knišová, profesionálni a dobrovoľní hasiči zasahovali v Prešovskom kraji celkom 17-krát.

Hasiči zo stanice Prešov a Sabinov zasahovali päťkrát, z Humenného a Medzilaboriec dvakrát a jeden výjazd mali hasiči zo Svidníka. Po jednom výjazde mali členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí Prešov, Župčany, Šarišské Michaľany, Hendrichovce, Rokycany, Sedlice, Kojatice, Chmiňany a Nová Ľubovňa. „Išlo o čerpanie vody z pivníc rodinných domov, odstraňovanie popadaných stromov, uvoľňovanie priepustov a monitoring vodných tokov,“ uviedla Knišová. Celkom zasahovalo 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 51 členov dobrovoľných hasičských zborov a bolo nasadených 28 kusov hasičskej techniky.

„Od včerajšieho do dnešného rána evidujeme v Košickom kraji štyri výjazdy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru súvisiacich s veterným a daždivým počasím. Všetky výjazdy súviseli s popadanými stromami na vozovke. Najviac - dva výjazdy - evidujeme v Rožňavskom okrese, po jednom prípade výjazdu v okrese Košice-okolie a Michalovce,“ doplnil hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach Jozef Bálint.

Večerné a nočné búrky na západe Slovenska

Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, k výraznejšiemu rozvoju búrok začalo dochádzať v oblasti Podunajskej nížiny, kde sa jednotlivé búrkové bunky začali zhlukovať do výraznejšieho systému. Prvé silné búrky sme zaznamenali v okolí Šale a Galanty, kde mal byť vietor najsilnejší a poryv vetra dosiahol 82 km/h. "Po včerajšej silnej búrke evidujeme viacero popadaných stromov v rôznych častiach mesta. Momentálne mapujeme všetky postihnuté lokality a v spolupráci s technickými službami postupne zabezpečujeme ich odstránenie," informoval v utorok ráno primátor Galany Peter Kolek.

Výraznejšie búrky sa však tvorili aj za Trnavou a postupne sa na celom Považí vyskytol silnejší vietor s nárazmi od 40 do 60 km/h. Najsilnejši vietor v tejto oblasti zasiahol obec Červeník, kde poryv vetra dosiahol 64 km/h.

Okrem vetra boli búrky sprevádzané aj výdatným lejakom. Ten priniesol do severozápadnej polovice Slovenska úhrny od 10 do 30 mm zrážok. Najvýdatnejšie napršalo počas búrky v Nitre, kde v severných častiach mesta spadlo od 30 do 40 mm zrážok. Pod vodou je aj frekventovaná mestská časť Nitry - Klokočina.

Vodiči v utorok ráno hlásili Medzi Golianovom a Veľkým Lapášom v okrese Nitra na na ceste asi 10-15 cm blata a vyzývali k opatrnosti.

