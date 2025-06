MIMORIADNA situácia v obci Rokycany: VIDEO Rozbúrená voda unášala auto! Zasahujú aj hasiči

Pre silné búrky zasahovali hasiči vo viacerých obciach v Prešovskom kraji (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

ROKYCANY - V obci Rokycany v okrese Prešov vyhlásili v pondelok po popoludňajšej búrke mimoriadnu situáciu. Potvrdil to starosta obce Róbert Šoltis s tým, že približne desať domov v miestnej osade je aktuálne neobývateľných.

„Skúšame teraz vyriešiť ubytovanie, suché oblečenie a aj nejakú vodu, tiež musíme uvoľniť mosty, keďže sú zatarasené a hlásia ďalší dážď. Bola to naozaj dosť veľká voda, prehnala sa osadou, ale aj ďalšou časťou našej obce," priblížil starosta.

Voda podľa miestnych splavila aj niekoľko áut. „Všetko máme zaplavené, švagrinej zobralo aj auto, nemáme kde spať, všetko nám vzala voda, aj mne museli pomáhať, aby som sa z domu dostala. Bolo to veľmi rýchle, asi hodinu to trvalo, začalo to okolo 19.00 h, voda sa valila zhora celou ulicou,“ priblížila miestna obyvateľka Monika Gaborová. Miestny dobrovoľný hasič doplnil, že v osade zaplavilo viacero domov. „Vyťahovali sme aj rómskych občanov, ktorí boli uviaznutí vnútri, zranení ale neboli,“ dodal.

Zelená vlna tiež upozorňuje, že medzi obcami Žipov a Rokycany vyteká z lesa na cestu voda a blato.

#ZJAZDNOST AKTUALIZÁCIA: medzi Žipovom a Rokycanmi je zaplavená cesta a popadané stromy, úsek je neprejazdný. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) June 2, 2025

Pre silné popoludňajšie búrky museli hasiči v Prešovskom kraji zasahovať na viacerých miestach. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdila, že najviac zásahov bolo v okolí krajského mesta. Zväčša šlo o odčerpávanie vody zo zatopených objektov. Profesionáli zasahujú vo viacerých obciach v okrese Prešov a dobrovoľnícke hasičské zbory v obciach Župčany, Križovany, Brežany, Rokycany, Chminianska Nová Ves či Vydumanec. Dobrovoľníci podľa operačnej dôstojníčky pomáhajú aj priamo v meste Prešov.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti upozornilo, že v Prešovskom okrese je na niektorých miestach obmedzená prejazdnosť ciest. „V obciach Brežany, Hrabkov, Ondrašovce a Žipov v okrese Prešov je na miestnych komunikáciách obmedzená prejazdnosť z dôvodu intenzívnych zrážok. Starostami obcí bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Cesty sú miestami zaplavené a nachádzajú sa na nich spadnuté konáre stromov,“ uviedla polícia s tým, že na sprejazdnení ciest sa intenzívne pracuje.

Mesto Prešov na webovom sídle informovalo, že po popoludňajšej búrke sú v pohotovosti príslušníci mestskej polície aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Prešov. „Dobrovoľní hasiči v teréne odčerpávajú vodu na Ulici Mirka Nešpora. Preverili viaceré lokality, ako napríklad ulice Terchovská, Za Kalváriou, Bajkalská a ďalšie. Voda postupne klesá a steká do kanalizácie,“ informovala samospráva s tým, že spoločnosť MP Kanal service zabezpečila uvoľnenie kanalizácie, uličných vpustí a mreží od hrubých nečistôt a nánosov naplavených počas búrky spojenej s prietržou mračien. Situáciu v krajskom meste aj naďalej monitorujú.