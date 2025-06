V ktorom obchode nájdete skutočne slovenskú úrodu? Naše čerstvé potraviny máte hneď za rohom

Zdroj: Lidl

Slovenskí dodávatelia si našli stabilné miesto v regáloch

Lidl už roky aktívne spolupracuje so slovenskými dodávateľmi a systematicky buduje sortiment postavený na domácich produktoch. Vďaka tejto stratégii dnes v každej predajni nájdete široké spektrum slovenských potravín od čerstvej zeleniny a ovocia, cez mliečne a mäsové výrobky, až po tradičné špeciality.

Čo však túto ponuku robí výnimočnou, je čerstvosť. Produkty od slovenských farmárov a producentov sú denne dodávané priamo do regálov predajní Lidl po celom Slovensku. Skracovanie dodávateľského reťazca znamená, že potraviny sa do predajní dostávajú rýchlo, bez zbytočného skladovania a dlhého cestovania. Výsledkom sú potraviny, ktoré nestrácajú svoju kvalitu a chuť.

Erik Csatári, ktorý zastupuje firmu Paradajkovo, vidí situáciu nasledovne: „Lidl je náš najväčší obchodný partner. Najväčší prínos, ktorý nám poskytuje spolupráca s Lidlom je zabezpečenie predvídateľných odberov, čo prináša do nášho podnikania stabilitu a istotu.“

Podpora, ktorá má reálny dopad

V predajniach Lidla nájdete napríklad až 18 druhov slovenských rajčín - od strapcových, cez datľové, koktejlové, až po cherry paradajky. Nechýbajú ani bio jahody či bio špargľa, ktoré vynikajú nielen svojou chuťou, ale aj kvalitou. „Partnerstvo s Lidlom pre nás predstavuje významný krok v rozvoji našej značky a možnosti osloviť širší okruh zákazníkov po celom Slovensku,“ hovorí Lukáš Nešpor zo Slnečných záhrad Sľažany.

Základom úspechu je dlhodobé a férové partnerstvo. Lidl aktívne podporuje slovenských producentov nielen na domácom trhu, ale aj za hranicami. V roku 2024 exportovalo do zahraničných pobočiek reťazca až 84 slovenských dodávateľov, a to v rekordnej hodnote 101 miliónov eur. Zároveň ide o významnú investíciu do slovenskej ekonomiky. Za produkty určené pre slovenský trh zaplatil Lidl domácim producentom len v minulom roku viac ako 540 miliónov eur.

„Naším cieľom je, aby zákazník vedel, že v každej predajni Lidl na Slovensku nájde široký výber slovenských potravín a že tieto produkty sú tu preňho každý deň za nízke ceny. Chceme, aby ľudia mohli kedykoľvek jednoducho a pohodlne siahnuť po čerstvých domácich potravinách bez toho, aby museli zložito premýšľať, kam sa za nimi vybrať,“ vysvetľuje Timotej Strieš, vedúci marketingového oddelenia Lidl Slovenská republika.

Domáce potraviny sú voľbou na istotu

Slovenské potraviny majú výhodu v tom, že k zákazníkovi putujú naozaj krátkou cestou. Čerstvá zelenina a ovocie sú často zozbierané len deň či dva predtým, ako sa ocitnú na pultoch Lidla. Krátky dodávateľský reťazec znamená menej skladovania, menej umelého dozrievania a viac prirodzenej chuti.

Na rozdiel od dovozovej zeleniny, ktorá často prejde viacerých rukami, má tá slovenská transparentný pôvod. Viete, odkiaľ pochádza, ako bola pestovaná a navyše jej kúpou podporíte firmy vo vašom okolí. Navyše každé euro, ktoré miniete na slovenský produkt, sa vracia späť do domácej ekonomiky.

Slovenskí výrobcovia a farmári majú k svojmu remeslu často osobný vzťah. Mnohé podniky fungujú ako rodinné firmy, kde sa kvalita dedí z generácie na generáciu. Vy ako zákazník tak necítite anonymný prístup, ale poznáte konkrétne mená, miesta a príbehy za týmito produktmi. Práve dôvera je dôležitá najmä pri produktoch, ktoré konzumujeme každý deň, pretože chceme vedieť, čo jeme.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Lidl.