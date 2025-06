Absolútna DRZOSŤ! VIDEO Chlapci sa bez hanby okúpali v tatranskom plese: Verejnosť je pobúrená

(Zdroj: Repro foto Instagram/tatry_official)

Zelené pleso sa nachádza vo východnej časti Vysokých Tatier. Ide o ľadovcové jazierko v nadmorskej výške 1 545 m a patrí k jedným z naobľúbenejších turistických miest v Tatrách. Niektorí turisti si však pleso očividne pomýlili s priehradou či tajchom.

Oficiálna stránka Tatier zverejnila zábery, na ktorých zachytila mladých chlapcov sa kúpať a blázniť v Zelenom plese. "Hlúpi chlapci," okomentovala stránka a vyzvala rešpektovať zákaz kúpania v jazerách vo Vysokých Tatrách.

Zverejnené video pobúrilo aj verejnosť. "Treba im napariť riadnu pokutu alebo ešte lepšie - verejno prospešné práce, aby si dobre mákli," zareagovala Marta. "To si fakt musíme všetku prírodu zničiť," pýta sa Angela. "To rodičia sú hlúpi, oni im to mali zakázať, nevedomosť neospravedlňuje," uviedol ďalší pobúrený Slovák. Viacerí vyzývajú, aby sa pokuty za podobné konanie zvýšili.

Ohrozovanie ekosystému a koledovanie si o mastnú pokutu

Nároky návštevníkov na prírodné prostredie, respektíve ich kreativita spojená s jeho využívaním, sa každým rokom stupňujú. "Dôkazom sú pomerne časté porušovania platných pravidiel, ktoré sú stanovené za účelom ochrany prírody – ekosystémov, biotopov, fauny, flóry či neživej prírody. Čoraz častejšie sa stretávame s nežiaducim kúpaním sa v tatranských plesách a potokoch," upozorňuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Podotýka, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. "Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav," pripomína.

Turisti na Skalnatom plese (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

Správa TANAP-u dlhodobo informuje, že ekosystémy poškodzujú návštevníci napríklad už tým, že prichádzajú k plesám, ktorých okrajová časť je citlivá na zošliapavanie, nastáva erózia brehov a zakaľovanie vody. Navyše opaľovacie krémy a dezodoranty môžu podľa ochranárov uvoľňovať do vody chemické substancie.

"Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur," varuje ŠOP SR.