Šokujúci pohľad v Tatrách: VIDEO Dievča sa vybralo na turistiku... Neuveríte, v čom!

(Zdroj: Repro foto Instagram/tatry_official)

POPRAD/ZAKOPANÉ - Vo Vysokých Tatrách bolo cez víkend rušno. Na poľskej aj slovenskej strane Tatier prekvapili turistov medvede. Okrem nich im však spôsobila šok aj dievča, ktoré sa na turistiku vybralo v šľapkách s uterákom na pleci. Človek by si myslel, že si pomýlila túru s kúpaliskom.

archívne video

V masíve Prostredného hrotu uviazla dvojica slovenských turistov (Zdroj: Horská záchranná služba)

Posledný prázdninový víkend mnohí využili na výlety. Niektorí zvolili oddych pri vode, iní zase turistiku a chladnejší vzduch v horách. Pri pohľade na jednu turistku vo Vysokých Tatrách pod Rysmi na poľskej strane Tatier viacerí neverili vlastným očiam. Na Čierny rybník v Gasiennicowej doline sa vybrala v kožušinových šľapkách s uterákom na pleci. Video, ktoré zachytáva jej odvážny výstup po skalách, zverejnili oficiálny účet Tatier na sociálnej sieti.

"K jazeru ide, má šľapky a uterák," napísala jedna humorne v komentároch. "V trekingových topánkach to zvládne každý, ale len málokto to zvládne v šľapkách," píše ďalší. Viacerí však upozornili na to, že ide o hazard. "A potom majú záchranári plné ruky práce. Ľudia, preboha, veď záchranári riskujú svoj vlastný život, aby zachránili ten váš, s ktorým hazardujete," reagoval jeden z komentujúcich.

Turisti natrafili v Tatrách aj na medvede

V poľskom národnom parku (Tatrzański Park Narodowy) videli medveďa. Stalo sa to počas výstupu na Kasprowy Wierch. Na medvedicu s mladým natrafili aj na slovenskej strane Tatier. Stalo sa to v nedeľu o 19.49 h v Tatranskej Štrbe.