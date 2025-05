Slovensko čaká poriadne divoký víkend! Udrú tropické horúčavy, ale POZOR si treba dať na silné BÚRKY

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Po týždňoch chladnejšieho a nestáleho počasia sa k nám vracajú letné teploty v plnej sile. Už v sobotu budú atakovať 30 stupňov Celzia, no najmä v nedeľu by sa k tomu mali pridať aj silné búrky.

Na Slovensku sa končí meteorologická jar a v nedeľu (1. júna) vstúpime do meteorologického leta. To so sebou prináša horúci, vlhký vzduch, ktorý vytvorí ideálne podmienky na tropické teploty, dusno a, žiaľ, aj poriadne výživné búrky.

Sobotné teploty môžu v niektorých oblastiach Slovenska atakovať hranicu 30 °C. Teplo síce mnohých poteší, no nadšenie môže rýchlo vystriedať znepokojenie. Práve s príchodom horúčav totiž výrazne narastie riziko silných búrok. Najväčšie riziko výskytu búrok je v sobotu najmä v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, upozorňuje portál iMeteo.

Nedeľa bude nielen prvým letným dňom podľa meteorologického kalendára, ale aj dňom, keď sa situácia na oblohe môže ešte viac vyostriť. SHMÚ už teraz vydal výstrahu 1. stupňa pred búrkami pre celé Slovensko, a to v čase od 12:00 do 21:00. Zasiahnuť by našu oblasť mali dve vlny búrok. Prvá zasiahne najmä sever Slovenska už v popoludňajších hodinách, druhá, rozsiahlejšia, príde z Nemecka cez Česko a Poľsko. Večer môže svojím okrajom zasiahnuť najmä severozápadné a severné okresy Slovenska.

(Zdroj: shmu.sk)

To najhoršie nás ale zrejme čaká až v pondelok a v noci na utorok, kedy cez Slovensko prejde studený front, ktorý prinesie najintenzívnejšie búrky tohto obdobia.

Teplý začiatok júna

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovensko čakajú začiatkom júna tropické dni s teplotou aspoň 30 stupňov Celzia, dusno a búrky. Zmenu počasia prinesie teplá morský vzduchová hmota, ktorá ukončí chladnejšie počasie.

Čakajú nás tropické dni, dusno a búrky V závere týždňa dôjde k výraznej zmene prevládajúceho typu počasia. Do našej... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, May 27, 2025

„Prvý letný mesiac nás hneď od začiatku miestami privíta tropickými dňami. Vplyvom vysokej vlhkosti bude aj dusno s vysokou pravdepodobnosťou prehánok a búrok,“ konštatuje SHMÚ.

Prehánky a búrky môžu byť podľa meteorológov intenzívne.