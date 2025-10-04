Naď z Demokratov zúri: ÚTOK na okresného predsedu, na celý prípad reaguje aj POLÍCIA!

POVAŽSKÁ BYSTRICA/BRATISLAVA - Po tom, čím si už prešli v Zlatých Moravciach je tu ďalší incident. Reč je o mimoparlamentných Demokratoch, na ktorých opäť útočili. Tentokrát to bolo v Považskej Bystrici. V lekárskej starostlivosti je jeden z okresných predsedov.
Aktualizované 15:25
Na prípad napadnutia už reaguje na sociálnej sieti aj polícia z KR PZ Trenčianskeho kraja. "Na mieste bolo zistené, že 77-ročný muž fyzicky napadol 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán. Útočník mal poškodiť jeho petičný stánok a hodiť ho do neďalekého potoka. Následne mal poškodeného udrieť do oblasti tváre," potvrdili policajné zložky.
Postarší muž bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila pozitívne s výsledkom merania 1,71 promile. "Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia," dodali. Poverený príslušník Obvodného oddelenia začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctvo a prípadom sa intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na jeho riadne objasnenie.
Tlačovou správou o najnovšom incidente informoval samotný predseda Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď. "Môžeme potvrdiť, že dnes (4. októbra) došlo k incidentu, pri ktorom bol bez akejkoľvek provokácie napadnutý okresný predseda strany Demokrati pre Považskú Bystricu, Ján Kvasnica," zareagovala strana.
Okresný predseda je v starostlivosti lekárov
Útočníkom bol podľa Demokratov starší muž a nečakane a bez varovania vybehol z kríkov a fyzicky napadol zástupcu strany. Išlo o okresného predsedu Jána Kvasnicu, ktorý je momentálne na lekárskom ošetrení. "Útočník mu poranil peru a úderom spôsobil silnú bolesť hlavy. Okrem toho zdemoloval petičný stolík, a situáciu musela riešiť privolaná hliadka," spresnila strana.
Naď vidí za všetkým rastúci počet podpisov pod ich petičnú výzvu
"Blížime sa k dozbieraniu potrebného počtu podpisov, aby sme mohli odovzdať petičné hárky. Rozumiem, že týmto rastie nervozita koaličných strán a ich sympatizantov, ktorí sa cítia ohrození stratou moci. Násilie a agresia voči našim členom a sympatizantom sú absolútne neprijateľné. Takéto činy sú útokom na demokraciu a naše petičné právo a budú dôsledne riešené. Kto si myslí, že zastrašovaním nás odradí, mýli sa. Naďalej budeme pokračovať vo svojej práci pokojne, ale nekompromisne," povedal konkrétne predseda Naď.
