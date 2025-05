Rozčúlený Danko naložil Nemecku a Francúzsku: Robia si z nás otrokov! Otvorene hovorí o našom vystúpení z EÚ

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Zatiaľ, čo prezident Peter Pellegrini prízvukuje vláde, ako veľmi je pre nás západ dôležitý a premiér Robert Fico sa bije do pŕs, že žiaden náš odklon od EÚ a NATO sa nekoná, šéf SNS Andrej Danko hovorí o našom odchode z Únie. Šéf národniarov tieto svoje myšlienky naznačil už pár dní dozadu počas petičnej akcie za vystúpenie z EÚ a NATO a dnes ju ďalej rozvinul.

Video zachytávajúce Andreja Danka na petičnej akcii pred niekoľkými dňami zdieľalo na sociálnej sieti opozičné Progresívne Slovensko. Danko v ňom organizátorom petičnej akcie za vystúpenie z EÚ a NATO povedal, že „prichádza čas, keď musíme z Európskej únie odísť“.

Pri dnešnej novinárskej otázke týkajúce sa práve spomínaného videa tieto svoje slová nevyvrátil, ale nadviazal na ne a rozvinul ich. „Ja hovorím stále, že ak máme žiť v žalári národov, kde niekto povie, že je normálne jesť chrobáky, alebo kde si Nemci a Francúzi budú robiť čo chcú a nemecký kancelár nám bude odkazovať, že ´Haló, ak nebudete poslúchať, tak vám zoberieme eurofondy´,.....Kto je nemecký kancelár? On nie je nadriadený nášmu predsedovi vlády. Hlavne nech sa pozrú, aké zisky odlievajú zo Slovenska,“ hovoril dnes Danko. „Robia z nás otrokov,“ pokračoval šéf SNS. Podľa neho Nemci žijú aj zo životnej úrovne slovenskej pracovnej sily. „Aby nemecký kancelár povedal, že keď nebudete počúvať,.... tak vtedy príde debata o tom, čo ďalej v EÚ. Lebo ak nás chcú ďalej brať ako nesvojprávnych, povýšenecky, tak nech si žijú ďalej bez nás,“ povedal Danko.

Šéf SNS tieto slová vyslovil paradoxne len pár hodín potom, ako prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky na pôde parlamentu upozorňoval vládu, že pri politike na všetky svetové strany je jednou stranou aj západ. A ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť! Západ totiž nie je len jednou zo štyroch svetových strán, ale pre slovenské záujmy aj stranou najdôležitejšou,“ odkázal prezident. Vládu požiadal, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od našich partnerov v Európskej únii a spojencov v Severoatlantickej aliancii.

Premiér Robert Fico v reakcii na tieto slová odkázal, že žiaden náš odklon od EÚ a NATO neexistuje. „Je to zbožné želanie protivládnych médií a opozície. A ja by som bol veľmi nerád, keby pán prezident prepadol týmto klamstvám,“ povedal Fico. Slovensko podľa jeho slov považuje EÚ za náš životný priestor. „A v tomto duchu sa aj správame. Neexistuje absolútne žiaden odklon,“ uviedol premiér. „V tomto prípade pán prezident SR do určitej miery podľahol atmosfére, ktorá je tu vytváraná o vláde SR," povedal Fico. Prízvukoval, že Slovensko chce byť členom EÚ aj NATO, ale chce byť suverénnym členom.