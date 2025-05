Progresívne Slovensko sa chce obrátiť na Ústavný súd! Ide o novelu zákona o službách zamestnanosti

Progresívne Slovensko (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa poslankyne PS Simony Petrík dávka v hmotnej núdzi na Slovensku patrí medzi najnižšie v EÚ. Podľa nej tak na Slovensku nie je problém s motiváciou pracovať, štát však zlyháva v podpore vzdelávania a rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných ľudí. „Toto aktuálne riešenie ministra práce jednak nezaručuje, že títo ľudia skutočne dostanú dôstojnú a nie podradnú prácu, a jednak je sociálne necitlivé, ba dovolím si povedať, že až kruté. A aj z tohto dôvodu sa budeme obracať na Ústavný súd,“ uviedla poslankyňa Petrík.

Problém vidia v TOMTO

Podľa PS štát môže viazať sociálnu pomoc na rôzne podmienky. Problém však vidia v tom, že minister práce chce podmieňovať práve tú jedinú existenčnú dávku, ktorá podmieňovaná byť nesmie. „Dávkou v hmotnej núdzi štát napĺňa občanovi právo na život. Dotkne sa to aj časti chudobnej rómskej menšiny, ale čo do počtu poberateľov, ktorých to zasiahne a zabolí, je to najmä chudobná časť majority,“ uviedla poslankyňa PS Irena Bihariová. „Práve z týchto dôvodov máme predpripravený podnet na Ústavný súd, kde chceme upozorniť na rozpor práve s článkom ústavy, ktorý hovorí o práve na život,“ doplnila Bihariová.

Novelu zákona o službách zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo štvrtok definitívne schválili poslanci Národnej rady SR. Novelizovaná legislatíva sprísňuje poskytovanie dávok v hmotnej núdzi. Po novom nezamestnaní budú môcť prísť o túto dávku, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Ak nezamestnaný odmietne ponuku práce raz, bude mu dávka v hmotnej núdzi odobratá na jeden mesiac. Pokiaľ to urobí opakovane, príde o dávku na tri mesiace a bude sa to opakovať, až kým neprijme vhodnú pracovnú ponuku. Vhodná pracovná ponuka musí byť podľa zákona primeraná spôsobilostiam, schopnostiam a zručnostiam konkrétneho človeka.