Kauza výstavy za skoro 300-tisíc eur v SNG: Najskôr obrovská kritika z Prahy a teraz...ZVRAT! Vraj ju rušia

Ilustračné foto (Zdroj: Dromedár / Pavol Urbánek)

Výstava amerického fotografa Brucea Webera s názvom My Education mala byť v SNG umiestnená od septembra 2025 do januára 2026. Zmluvu za 285-tisíc eur podpísal nový riaditeľ SNG Juraj Králik s producentom Milošom Harajdom. Ak by sa konala, išlo by o historicky najdrahšiu výstavu.

archívne video

Tlačová konferencia na pôde SNG k odvolaniu generálnej riaditeľky Alexandry Kusej (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Výstavu od začiatku sprevádzajú kontroverzie. Keď sa totiž ukázalo, čo SNG chystá, ozvala sa Galéria hlavného mesta Praha (GHMP). Tá v podstate tvrdila, že SNG názov a postavenie novej výstavy skopírovala od nich. V Česku sa výstava konala vlani.

Producent Miloš Harajda, ktorý sa podieľal na výstave v Prahe a neskôr s ním podpísala zmluvu aj SNG, však v reakcii uviedol, že Pražskú galériu o dohode so SNG neinformoval, lebo ho k tomu nezaväzovala zmluva. „Bez vedomia GHMP prebiehali aj rokovania s mnohými inštitúciami v Európe, Ázii i Latinskej Amerike, ale tie sú aktuálne v procese plánovania,“ vysvetlil. Obsah výstavy mal vznikať až počas nasledujúcich mesiacov a až podľa priestorových možností galérie sa malo ukázať, koľko diel bude použitých. „Samotný názov výstavy navrhol sám autor a je to jeho autorské právo, nepatrí GHMP,“ dodal Harajda.

Nakoniec však má byť všetko inak. Výstava sa zrejme v Bratislave neuskutoční. Informuje o tom portál Interaz.sk, ktorému to potvrdila kurátorka Galérie hlavného mesta Praha Helena Musilová. „O tom, že výstava nebude, vieme od pondelka (19. mája, pozn. red.),“ uviedla Musilová a tvrdí, že ich o tom informoval priamo Harajda.

Harajda sa k tomu, či bola výstava skutočne zrušená a z ktorej strany došlo k tomuto rozhodnutiu, nevyjadril. „Aktuálne so SNG riešime ďalšie strategické kroky ohľadom plánovanej výstavy Bruca Webera, ktorej prípravy účelovo paralyzovali výroky Galérie Hlavného mesta Prahy. Oficiálny status k projektu zverejní Slovenská národná galéria a ja ako producent budem k dispozícii na prípadné doplnenie stanoviska,“ napísal portálu konateľ spoločnosti Milosh Ltd.