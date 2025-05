Rozhorel sa ďalší konflikt! Pražská galéria sa pustila do SNG: Obvinila ju z krádeže výstavy

Ilustračné foto (Zdroj: hashtag.zoznam.sk)

BRATISLAVA/PRAHA – Boj a hádky kvôli výstave. Galéria hlavného mesta Praha (GHMP) sa obula do Slovenskej národnej galérie (SNG) a obviňuje ju z krádeže. Dôvodom je názov a postavenie novej výstavy, ktorú mala SNG údajne do bodky skopírovať.

archívne video

Tlačová konferencia Ministerstva kultúry SR na tému Audit ministerstva v Slovenskej národnej galérii (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dôvodom sporu je výstava amerického fotografa Brucea Webera s názvom My Education. V SNG bude umiestnená od septembra 2025 do januára 2026. Pod rovnakým názvom ju mala vlani aj GHMP. „Musíme, bohužiaľ, konštatovať, že dohoda medzi novým vedením SNG a jej generálnym riaditeľom Jurajom Králikom a produkčnou spoločnosťou Milosh Ltd. prebehla bez nášho vedomia a bez nášho súhlasu, a to s použitím štruktúry a názvu výstavy, na ktorej mala GHMP značný ideový a kurátorský podiel,“ tvrdí riaditeľka GHMP Magdalena Juříková a šéfkurátorka Helena Musilová, ktoré bola spoluatorkou výstavy. Svoje práva sú pripravená brániť aj právnou cestou. „Nechceme a nemôžeme byť súčasťou procesu, ktorý formálne legitimizuje to, čo sa momentálne deje v skúšanej slovenskej kultúre,“ uviedli.

Zároveň riaditeľka GHMP Magdalena Juříková a šéfkurátorka Helena Musilová kritizujú situáciu v kultúre na Slovensku. Podľa nich z SNG „odišli špičkoví odborníci, ktorí sa nemohli zmieriť s vedením inštalovaným pani ministerkou Šimkovičovou.“

Najdahšia výstava v histórii

Portál Aktuality informoval, že zmluvu na výstavu za 285-tisíc eur podpísal nový riaditeľ SNG Juraj Králik s producentom Milošom Harajdom. Aj výstava v Prahe prebehla v spolupráci s producentom Milošom Harajdom a česká strana ju označila za bezproblémovú. Harajda pre Denník N uviedol, že prvý záujem o spoluprácu prejavil ešte bývalý riaditeľ SNG Jaroslav Niňaj koncom januára. Pražskú galériu o dohode so SNG neinformoval, lebo ho k tomu nezaväzovala zmluva. „Bez vedomia GHMP prebiehali aj rokovania s mnohými inštitúciami v Európe, Ázii i Latinskej Amerike, ale tie sú aktuálne v procese plánovania,“ hovorí Harajda.

Obsah výstavy bude podľa neho vznikať až počas nasledujúcich mesiacov a podľa priestorových možností galérie sa ukáže, koľko diel bude použitých. „Samotný názov výstavy navrhol sám autor a je to jeho autorské právo, nepatrí GHMP,“ dodal.

V SNG pôjde o najdrahšiu výstavu moderného umenia v histórii.