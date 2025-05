Nový poradca prezidenta je politickým signálom voči menšinám, uviedol publicista Juraj Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Nový poradca by mal byť súčasťou delegácie hlavy štátu pri výjazdoch do regiónov Slovenska. „Myslím si, že je to skôr gesto, teraz hovorím o právomociach prezidenta. Výkonnú moc má vláda, ona môže konať v otázkach týkajúcich sa situácie národnostných menšín,“ poznamenal Hrabko. Nevylúčil, že za vymenovaním Forróa môže byť aj snaha Pellegriniho reflektovať podporu, ktorú od menšinových voličov získal v prezidentských voľbách. „Možno to za tým hľadať, ale to v tejto chvíli nie je podstatné. Pán prezident vymenoval za svojho poradcu človeka, ktorý bude mať na starosti situáciu všetkých menšín, nie iba maďarskej,“ podčiarkol Hrabko.

Za zbytočnú označil konfrontáciu politikov vládnej koalície v oblasti pandemickej dohody. „Vidíme výsledok, dohoda bola prijatá hlasovaním väčšinou štátov a ak by neprišlo k hlasovaniu, bola by prijatá aj tak,“ povedal Hrabko, podľa ktorého sa Slovensko iniciovaním hlasovania v tejto otázke dostalo do rizika politickej izolácie. Hrabko súhlasí s názorom, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v čase pandémie COVID-19 nezvládla svoje úlohy, práve táto dohoda má však podľa neho ambíciu zlepšiť jej šance v prípade možnej budúcej pandémie. „Otázkou nie je, či nejaká budúca pandémia príde, skôr kedy príde,“ poznamenal.

Či sa v budúcnosti pandemická dohoda osvedčí si netrúfa hodnotiť

Či sa v budúcnosti pandemická dohoda osvedčí v praxi si Hrabko netrúfa hodnotiť, má však podľa neho potenciál byť politickou témou. „Neviem, čo prinesie do budúcnosti, ale viem, čo táto téma priniesla teraz, a to je rozkol vo vládnej koalícii. Takéto hádky a spory ja za dobrú vec nepovažujem,“ povedal. Kresťanská únia (KÚ), ktorá má v Národnej rade (NR) SR dvoch poslancov, naznačila ochotu rokovať s vládnou koalíciu o podpore novely ústavy za predpokladu, že budú akceptované jej pripomienky. Predseda KÚ Milan Krajniak a podpredseda strany a poslanec NR SR Richard Vašečka zároveň naznačili, že nebudú podporovať návrhy, ktoré by mohli v konečnom dôsledku viesť k zmene volebného systému.

Keďže vládna koalícia nemá ústavnú väčšinu a jeden z poslancov KDH už vyhlásil, že novelu určite nepodporí, môžu byť jazýčkom na váhach práve poslanci KÚ. Na otázku, či vyhlásenie KÚ znamená, že snaha o vypustenie formulácie o Slovensku ako jedinom volebnom obvode, ktorá sa do ústavy dostala v minulom volebnom období, v súvislosti s inou ústavnou zmenou, nebude mať podporu KÚ, Hrabko odpovedal, že to ukážu až rokovania. „Ale pri začlenení jediného volebného obvodu do ústavy nešlo o omyl, bol to zámer. Možno je v záujme politikov prezentovať to ako omyl, ale každý vedel, ako hlasuje,“ upozornil Hrabko.