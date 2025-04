Štátny smútok v čase pohrebu pápeža je dobrý politický krok, uviedol Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

Vládny kabinet tak podľa neho urobil ústretový krok smerom k občanom, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere. „Vládu to nestojí ani euro a ľudia to ocenia,“ konštatoval Hrabko. Aj počas pohrebu Jána Pavla II. boli podľa neho na Slovensku vlajky spustené na pol žrde. Náboženskú vieru pokladá Hrabko za osobnú a súkromnú vec každého človeka, pápež František však bol podľa neho aj uznávanou politickou osobnosťou. „Celosvetovo významnou osobnosťou. Vidíme, že už niekoľko dní sa ocitá v prvých správach najvýznamnejších svetových médií, a tak tomu ešte nejaký čas bude,“ dodal Hrabko.

Komplexné vyhodnotenie 12-ročného pontifikátu pápeža Františka podľa neho časom prinesú experti na vatikánsku politiku. „Zdá sa však, že do nej vniesol iný vietor, než aký bol za jeho predchodcu Benedikta XVI.,“ poznamenal. Na margo politických signálov o možnosti dosiahnutia prímeria na Ukrajine Hrabko konštatoval, že by ich zatiaľ nepreceňoval. „Je to už hádam vyše mesiaca, čo Volodymyr Zelenskyj prijal návrh Donalda Trumpa na prímerie, ten, kto ho do dnešných dní neprijal, bolo Rusko,“ povedal. Práve Rusko je však podľa Hrabka jediným geopolitickým hráčom, ktorý môže vojnu ukončiť.

Slovensko zastaví dohodnutý odber proticovidových vakcín

Kým nebude hotová kvantitatívna analýza vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19 na prítomnosť DNA a ďalších látok, Slovensko zastaví dohodnutý odber proticovidových vakcín. Po rokovaní vlády to tento týždeň uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). „Nechcem povedať, že to Slovensko nemôže urobiť, ale neviem, že by toto preveroval niekto aj v niektorej inej krajine, hoci tie vakcíny boli rozposielané do mnohých krajín,“ reagoval Hrabko.

Primárnym cieľom preverovania postupov z čias pandémie by podľa neho malo byť to, aby boli tieto postupy pre prípad podobného problému v budúcnosti pripravené lepšie. „Vždy, keď sa niečo takéto závažné udeje, a nemusí to súvisieť iba s pandémiou covidu, ale aj s inými problémami, naposledy sme sa takto rozprávali o slintačke a krívačke, je treba, aby si analytici na jednotlivých ministerstvách sadli a zhrnuli poznatky, čo a ako sa vykonalo a kde sa urobili chyby,“ uviedol Hrabko.

Zámer ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) podporiť zavádzanie umelej inteligencie do škôl považuje Hrabko za správny. Reagoval tým na vyjadrenia ministra v súvislosti s prípravou novembrového samitu o umelej inteligencii v Bratislave. Ambíciu pripojiť sa k svetovým lídrom v takomto využívaní umelej inteligencie však v tomto čase nepovažuje za realistickú. „Umelá inteligencia patrí k modernite. Je to nevyhnutnosť,“ povedal s tým, že nemá zmysel bojovať proti jej zavádzaniu, ale skôr sa treba snažiť čím skôr precizovať pravidlá a postupy, ako to robiť.