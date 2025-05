Vláda Roberta Fica zvýšila ľuďom dane a konzultačným firmám tržby, tvrdí opozičné PS

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) zodvihla ľuďom na Slovensku dane a konzultačným firmám tržby. Uviedli to na brífingu predstavitelia opozičného PS. Príkladom sú podľa nich netransparentné konzultačné práce za 58 miliónov eur, ktoré sú v gescii ministerstva vnútra (MV), pričom asi polovicu zo sumy predstavujú práce pre ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

„Len za prvý polrok minulého roku podpísali na ministerstve vnútra realizačné zmluvy s konzultačnými firmami za 58 miliónov eur. Nič nevieme o tom, aká je náplň týchto zmlúv,“ povedal predseda PS Michal Šimečka. Ministerstvá podľa neho odmietajú zverejniť detaily. „To je presne tá vec, kde nám utekajú stámilióny. To sú položky, na ktorých by sa malo šetriť, ale vláda naopak dáva konzultačným firmám a mnohým ďalším podobným zarobiť ťažké milióny, ktoré potom vyberie z transakčnej dane," poznamenal.

V uvedenom konkrétnom prípade ide podľa Šimečku o 800.000 osobohodín pre konzultantov. „To najpravdepodobnejšie z toho, čo poznáme, je, že ďaleko prevyšujú reálnu kapacitu konzultačných firiem. To znamená, že práce sa potom budú dávať ďalej subdodávateľom. Pýtame sa, lebo nevieme, lebo je to netransparentné, kto sú subdodávatelia projektov. Kto sa na tom na ministerstve vnútra nabalil a čo za to dostanú ľudia na Slovensku,“ podčiarkol predseda PS.

Asi polovica zo spomínaných 58 miliónov eur sa má podľa poslanca parlamentu Jána Hargaša (PS) týkať jedného projektu z plánu obnovy, ktorý sa nazýva Digitalizácia životných situácií. Hargaš vyzval šéfa MIRRI Samuela Migaľa (nezávislý), aby tlačil na zverejnenie, kto reálne dodáva konzultačné práce pre projekty pre MIRRI. "Mali by sa zverejniť všetky výstupy týchto projektov," dodal poslanec. Ak sa tak nestane, tak PS podľa neho navrhne vykonať poslanecký prieskum na MV, resp. na MIRRI.