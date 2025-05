Zdravie nesmie byť druhoradé! Boj proti Šaškovej vyhláške pokračuje, ľudia sa spojili: Minister bráni svoje kroky

Kamil Šaško pripravuje reformu liekovej politiky. (Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Zhorší sa dostupnosť inovatívnych liekov pre slovenských pacientov? Slovenskom aktuálne rezonuje nová lieková vyhláška z dielne rezortu zdravotníctva, ktorá má priniesť značné úspory. Politická opozícia ale aj pacientske organizácie a odborníci však bijú na poplach a varujú pred tým, že takáto zmena môže zhoršiť alebo úplne znemožniť pacientom prístup k liekom. Poukazujú pri tom na to, že už teraz sme na tom v mnohých smeroch v porovnaní so zahraničím horšie. Zároveň kritizujú, že zmena sa chystá bez toho, aby o nej prebehla riadna diskusia. Organizácie v snahe zvrátiť pripravované novinky zorganizovali hromadnú pripomienku a podarilo sa im vyzbierať dostatok podpisov. Vecou sa tak bude musieť zaoberať parlament.

archívne video

Lige proti rakovine sa podarilo vyzbierať vyše 1 milión 340 tisíc eur počas Dňa narcisov (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Diskusia o liekoch sa rozprúdila potom, čo ministerstvo zdravotníctva navrhlo zmenu podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia. Rezort poukázal na to, že pri súčasných pravidlách výpočtu ich nákladovej efektívnosti by financie vyčlenené na lieky v tomto roku nepostačovali. Od júna sa preto majú upraviť vyhláškou, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo odhadlo, že by to počas piatich rokov mohlo priniesť úsporu v úhradách za lieky najmenej 583 miliónov eur. Návrh vyhlášky kritizuje opozícia i odborné a pacientske spoločnosti. Upozorňujú na to, že sa tým zhorší alebo znemožní prístup slovenských pacientov k liekom.

V dostupnosti inovatívnych liekov sme na chvoste

Nezisková organizácia NIE RAKOVINE upozornila na to, že od októbra 2024 nebol do systému úhrad zo zdravotného poistenia zaradený ani jeden nový inovatívny liek. Kritizujú, že nová vyhláška má vstup inovácií ešte ďalej obmedziť, navyše rezort s ňou prišiel bez akejkoľvek odbornej diskusie. „Slovensko pritom patrí medzi posledné krajiny EÚ v dostupnosti inovatívnych liekov - máme len 27 % z aktuálne registrovaných v Európe. Pripravovaná novela vyhlášky môže pre slovenských pacientov znamenať ešte menej dostupnosti, nechceme byť EÚ pacienti druhej kategórie. Zdravie nesmie byť druhoradé. Žiadame zodpovedné riešenia, nie neustále šetrenie na pacientoch,“ odkázali.

🔴 AKTUALIZÁCIA | Ďakujeme, máme to! Vyše 600 podporovateľov je tam! ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ STE SA ZAPOJILI!!! JE VÁS... Posted by NIE RAKOVINE on Thursday, May 22, 2025

Liga proti rakovine poukázala na to, že Slovensko je 2. najhoršie v EÚ v dostupnosti inovatívnych liekov na rakovinu. Teraz hrozí, že sa situácia ešte zhorší. „Inovatívna liečba - šanca na uzdravenie a návrat do plnohodnotného života. Nová vyhláška však znižuje hranicu pre vstup nových liekov do úhrad a účinná liečba sa stáva len otázkou ceny,“ vysvetlili. Podľa nich sa takto môže zastaviť vstup nových liekov, pacienti prídu o nádej na účinnejšiu liečbu a zničí sa pozitívny trend posledných rokov. „Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby nezamedzovalo prístup k liečbe, aby komunikovalo s pacientmi o dopade svojich návrhov a hľadalo riešenia na zastavenie kolabujúceho systému zdravotnej starostlivosti,“ uviedli.

Podľa organizácie Onkoinfo môže pripravovaná vyhláška pre slovenských pacientov znamenať ešte menej možností a riziko, že na lieky budú čakať oveľa dlhšie. OZ Amazonky uviedlo, že návrh vnímajú ako rizikový a nesystémový krok, ktorý môže v praxi výrazne obmedziť prístup pacientiek k inovatívnej liečbe – nie preto, že lieky neexistujú, ale preto, že systém ich nebude vedieť sprístupniť. „Každý deň sme v kontakte so ženami, ktoré čelia vážnej diagnóze. Vieme, čo znamená nádej. Ale aj to, aké je to prosiť o pomoc verejne, keď štát zlyhá. Moderná liečba nie je luxus – je to šanca na život, dôstojnosť a návrat k normálnym dňom. Návrh vyhlášky namiesto systémovej zmeny zavádza technické skratky, ktoré môžu síce krátkodobo šetriť rozpočet, ale dlhodobo poškodia pacientov. Zavádzajú sa mechanizmy, ktoré rozhodujú len na základe čísiel, bez zohľadnenia reálneho života pacientov a bez ich hlasu pri stole,“ odkázali rezortu.

Organizácie podali hromadnú pripomienku. NIE RAKOVINE vo štvrtok večer informovala, že sa im podarilo v stanovenom čase vyzbierať potrebný počet minimálne 500 podpisov. Pripomienkou sa tak bude musieť zaoberať parlament.

Šaško upokojuje situáciu

Minister Kamil Šaško reagoval na kritiku slovami, že nik nejde šetriť na pacientoch. Lieky, ktoré potrebujú, vraj aj dostanú. Jeho jediným cieľom je vraj nastaviť jasné a objektívne pravidlá na vstup nových liekov do úhradového systému tak, aby bol systém predvídateľný, vyvážený a udržateľný. „Vážení pacienti, vy sa nemusíte ničoho obávať. Nemusíte sa obávať, že by ste prišli o liečbu alebo lieky. Práve naopak, ide o to, aby peniaze boli využívané rozumne a každý, ale naozaj každý, kto potrebuje ten liek, aby ho aj naozaj dostal. Ale, a to je veľmi dôležité, za ceny, ktoré sú minimálne porovnateľné s okolitými krajinami,“ uviedol Šaško.

Aktuálny systém je podľa ministra neudržateľný a neprehľadný, pričom zdroje určené pre pacientov sú využívané neefektívne a plytvá sa nimi. Pripomenul, že na fungovanie systému upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR. „Takže skutočne mojím jediným záujmom je, aby tieto zdroje boli smerované efektívne a k našim pacientom. Nikam inam. Pretože zdroje, ktoré takýmto spôsobom míňame, následne chýbajú v iných oblastiach zdravotnej starostlivosti, napríklad v našom ambulantnom sektore,“ podotkol Šaško.