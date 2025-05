Výstavba nadzemnej časti národnej nemocnice prejde kontrolou ÚHP, tvrdí Šaško

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Výstavba nadzemnej časti národnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch prejde kontrolou Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s tým, že pôjde o transparentný proces. Opozičný poslanec Tomáš Szalay (SaS) si naopak myslí, že výstavba nemocnice bude netransparentná. To je podľa neho dôvod, že sa ju podarí postaviť rýchlo. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.