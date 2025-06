Štát sa už nevedel dočkať vydania prelomovej aplikácie: ŠOK V porovnávaní cien ich predbehol mladík z Nitry!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

BRATISLAVA/NITRA - Porovnávanie cien potravín bolo už od skorých 90. rokov súčasťou bežných činností v domácnostiach po celom Slovensku. Bežný Slovák sa často pozeral na obsah svojej peňaženky a pri nakupovaní sa snažil vyberať poväčšine ekonomicky. Letáky sa tak stali neoddeliteľnou súčasťou každodenných hospodárení jednotlivých rodín. To, že ide o "dinosauriu" techniku už ukazuje aj prítomnosť smartfónov a práve tie môžu prebrať štafetu štátnou aplikáciou. Aj tu však nastal nečakaný zvrat a mladý programátor z Nitry s niečím podobným vyrukoval ako prvý!

archívne video

Nový minister Migaľ po nástupe na MIRRI: V Hlase ostalo viacero nespokojných, teraz je to už len na nich! (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Vývoj štátnej aplikácie na porovnávanie cien potravín v reportáži mapovala televízia Markíza. Už to totiž dlho nepotrvá a na prahu letných prázdnin by chcel štátny aparát vydať oficiálnu aplikáciu na porovnávanie jednotlivých cien potravín. Vykonávať to bude na základe zmlúv s jednotlivými a populárnymi reťazcami na Slovensku, vďaka čomu si bude spotrebiteľ môcť vybrať konkrétny reťazec a nakupovať tam.

Zatiaľ nemajte prehnané očakávania

Momentálne sa projekt nachádza vo fáze finálneho testovania a počas júna bude vydaná tzv. betaverzia vhodná na tieto účely posledného skúšania funkcionalít aplikácie. Tá však neponúkne všetky tovary. Na túto záležitosť si zrejme budeme musieť počkať. Počas testovania sa navyše ukázalo, že pri niektorých potravinách je dokonca cenový rozdiel až do výšky dvoch eur.

"V súčasnosti už prebiehajú technické skúšobné procesy na rôznych úrovniach," povedal televízii hovorca finančného rezortu Pavol Kirinovič. Práve ministerstvo financií za projektom stojí. Už v polovici júna začína spomínaná testovacia fáza aplikácie a 1. júla 2025 by mala byť vydaná oficiálne.

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ poll.title }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ number }} {{ poll.rating_worst}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_best}} {{ poll.rating_worst}} Priemerné hodnotenie: {{ question.rating }} Vaše hodnotenie: {{ question.user_rating }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Ktoré obchody sa zapoja?

Zákazníkov určite bude zaujímať, ktoré reťazce sa na porovnávaní cien budú participovať a je tu pre nich skvelá správa, pretože poväčšine nie v zbere dát vynechané žiadne populárne reťazce.

Do porovnávania sa totiž zapoja obchody Billa, Lidl, Kaufland, Tesco, Terno a Labaš. Aktualizácia cien by mala prebiehať denne.

(Zdroj: Getty Images)

Ktoré tovary sa budú porovnávať?

Ďalších záujemcov o aplikáciu by iste mohlo interesovať to, ktoré typy potravín sa do komparácie zapoja. Tu je našinec už trochu skeptickejší, keďže začiatky bývajú ťažké a ani táto aplikácia nebude porovnávať okamžite všetky tovary. Porovnania sa dočkajú základné potraviny: chlieb, rožky, rôzne druhy mäsa a mliečnych výrobkov. Pôjde o viac ako 100 výrobkov od rôznych výrobcov, ktoré v prevádzkach možno nájsť.

Ceny potravín rastú každým dňom: V potravinovej inflácii patríme k najhorším! (Zdroj: Topky, Getty Images)

Sklamaní budú skôr nadšenci do ovocia a zeleniny, keďže v tejto sekcii sa zatiaľ objavia iba zemiaky a jablká. "Nie je vylúčené, že zoznam produktov sa bude postupne rozširovať," povzbudil verejnosť Kirinovič.

Mladý programátor zvládol podobný výtvor za pár desiatok eur

V tejto téme však spôsobil nečakaný konkurenčný boj so štátom mladý programátor z Nitry, ktorého neodradila práca na svojom projekte ani po oznámení zámeru štátu spustiť porovnávač cien. Sám totiž na jednom už deväť mesiacov pracoval a dočkal sa už aj uverejnenia.

"Chcel som priniesť niečo užitočné pre spoločnosť," vraví nitriansky programátor Adam Rastislav Petrovič. Do svojej aplikácie zahrnul viac ako 2 000 produktov a obsah košíka si užívateľ môže zadávať manuálne.

Verejnosť zrejme odrovná fakt, že vývoj celého projektu programátora z Nitry stál vraj len 200 eur. Štát sa však podľa Kirinoviča nebojí konkurencie. "Funkcionalita stránky štátneho porovnávača cien potravín bude oveľa širšia," sľubuje Kirinovič.