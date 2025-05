Búrky úradovali: VIDEO Voda zaplavovala ulice a vytápala obce! Dážď neustane ani dnes, PREDPOVEĎ na víkend

(Zdroj: Repro foto Facebook/Severe Weather Slovakia o.z./Andrea Ch.. Repro foto Facebook/Bánovčania, Počasie & Radar)

Slovensko zasiahol studený front, ktorý priniesol početné búrky, Tie boli najvýraznejšie predovšetkým na západnom Slovensku, informoval portál o počasí iMeteo.sk. Napriek tomu, že nás zasiahli nakoniec slabšie búrky, ako sa pôvodne očakávalo, aj tie stihli spôsobiť na viacerých miestach problémy. Najnebezpečnejšie búrky zasiahli západné Slovensko, kde boli búrky lokálne statické, čo prinášalo väčšie množstvo zrážok. Problémy boli hlásené z viacerých oblastí.

V Seredi zaliala voda ulice, v kraji zasiahlo počasie viaceré obce

Najsilnejšia búrka sa v štvrtok popoludní prehnala Sereďou a to krátko po 16. hodine. Podľa iMetea tam zaznamenali automatické stanice 40 – 50 mm zrážok, pričom v severných častiach mesta spadlo celkovo až okolo 60 mm zrážok. Voda zaliala križovatky na Bratislavskej a Slnečnej ulici, zaparkované autá stáli po nárazníky v kalužiach. Cez záhradkársku oblasť sa valil prúd, ktorý odniesol aj časť úrody.

Podobné úhrny okolo 42 mm hlásili aj obce Pusté Sady či Močenok, pričom celý okres Galanta patrí medzi najviac postihnuté. Zasiahnutá je aj obec Vinohrady nad Váhom.

Voda stála na ceste aj v obci Ražňany v okrese Sabinov. Aj keď tam nespadlo veľa zrážok, napriek tomu zostalo na cestách veľa vody, ktorá spôsobovala problémy v doprave.

Ďalšie zaplavené miesta

Silná búrka postupovala od Topoľčian ponad Považský Inovec až nad Bánovce nad Bebravou a priniesla so sebou výdatné zrážky. V Uhrovci spadlo do 30 mm dažďa, no krátkodobá intenzita vystrelila na 245 mm za hodinu.

Zaplavená bola aj cesta a polia z Bánoviec nad Bebravou smerom do obce Dolné Naštice.

V obci Rišňovce v okrese Nitra priniesla stacionárna búrka viac ako 50 mm dažďa. Problémy spôsobovala voda, ktorá sa do obce valila z okolitého poľa, pričom zaplavilo viacero domov a záhrad.

V piatok a cez víkend vytúžené teplo nepríde

V piatok postúpil zvlnený studený front cez naše územie nad Ukrajinu. Za ním k nám

prúdi od severozápadu chladnejší vzduch a tak je opäť na máj veľmi chladno. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať len od 8 do 17 stupňov Celzia. Nad naše územie sa tiež presúva zrážkové pole, ktoré nás bude ovplyvňovať až do dnešného večera. Na strednom a východnom Slovensku môže lokálne spadnúť 5 až 25 mm. Od približne 1500 m treba očakávať aj sneženie.

V piatok okrem toho fúka prevažne severný vietor do 10 až 35 km/h, na východe môže ojedinele v nárazoch dosahovať okolo 60 km/h. V tejto časti Slovenska preto vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vetrom, ktorá platí od piatka 20.00 h do soboty 10.00 h.

V sobotu postúpi zvlnený studený front z našej oblasti ďalej na juhovýchod. Zároveň bude v chladnom vzduchu zasahovať od západu do strednej Európy nevýrazný výbežok vyššieho tlaku, informujú meteorológovia. Opäť bude veľmi chladno a predpokladá sa, že denné teploty vystúpia len na 11 až 18 stupňov Celzia. Dážď sa na miestami môže ešte vyskytovať počas predpoludnia, potom by sa už mal na celom Slovensku ustať. Vietor môže na juhovýchode dosahovať v nárazoch ojedinele okolo 60 km/h. Pre severozápad platí na sobotu od 02.00 h do 07.00 h výstraha prvého stupňa pred prízemnými mrazmi.

V nedeľu bude o niečo teplejšie, no stále chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia. Môžu sa vyskytnúť slabé zrážky a ojedinele aj v nížinách opäť hrozí prízemný mráz. Krajšie počasie sa črtá v prvej polovici budúceho týždňa, kedy by teploty mohli dosahovať hranicu 25°C.

