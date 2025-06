Rozsiahly búrkový systém už dorazil na Záhorie: MAPA Silný vietor a nebezpečné sprievodné javy, objaví sa aj bow echo?

(Zdroj: Getty Images)

Podľa najnovšej predpovede ale búrky nebudú tak silné ako sa najskôr predpokladalo. Výrazný studený front, ktorý má ukončiť horúce počasie sa začal formovať na východe Rakúska a postupuje smerom na naše územie. A hoci odborníci očakávali aj nebezpečný jav, takzvané bow echo, podľa nových prepočtov by k búrkovej línii prehnutej do tvaru luku s mimoriadne silnými nárazmi vetra a schopnosťou napáchať škody nemalo dôjsť, informuje imeteo.sk.

Nárazový vietor môže byť ale napriek tomu mimoriadne silný a lokálne by mohol spôsobiť aj škody. Najviac ohrozený je západ Slovenska, kde sa prvé búrky objavia už po 21:00. Postupne sa bude vlna presúvať cez severozápadné Slovensko až k severovýchodu. Hlavná búrková vlna by mala zasiahnuť sever Podunajskej nížiny a Záhorie, odkiaľ sa búrkové mračná presunú až na Moravu. Práve na týchto miestach by malo spadnúť viac ako 50 mm zrážok.

Búrkové mračná postupujú z východného Rakúska smerom na naše územie (Zdroj: Počasie & Radar)

SHMÚ vydal výstrahu 2.stupňa pred búrkami (Zdroj: SHMÚ.sk)

Situácia sa môže zdramatizovať aj na severe stredného Slovenska, kde sa môže blýskať až do skorých ranných hodín. SHMÚ v tejto súvislosti vydal výstrahu 2. stupňa, ktorá platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, ale aj Trnavský či Žilinský kraj. Prvé predpovede avizovali, že búrkový systém by mohol priniesť nárazový vietor s rýchlosťou cez 100 km/h, no aktuálna predpoveď naznačuje, že rýchlosť vetra sa bude pohybovať skôr na úrovni od 70 do 80 km/h.