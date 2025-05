Danko nemá problém so zvýšením volebnej kaucie pre kandidujúce strany: 5-percentné kvórum považuje za štandardné

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko nemá problém so zvýšením volebnej kaucie pre kandidujúce strany, podporuje tzv. demokratizáciu politických strán. Kvórum potrebné na vstup strany do parlamentu vo výške päť percent považuje za štandardné. Danko zdôraznil, že úspory štátu treba hľadať inde ako pri téme politických strán, pretože napríklad úspora pri znížení počtu poslancov o 50 by bola nízka. Súhlasí však s potrebou zmeny volebnej legislatívy, bude preto nápomocný koaličným partnerom.

Danko zdôraznil potrebu zabrániť obchodovaniu so stranami. O návrhoch ministra vnútra a šéfa Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka spolu podľa Danka hovorili a na 95 percent s nimi nemá problém. Má však problém so zrušením jedného volebného obvodu, pretože podľa neho likviduje malé strany. Na koaličnej rade chce Danko navrhnúť zostavenie špeciálnej komisie, ktorá sa bude zaoberať otázkami politických strán a volieb. Chce, aby šlo o pracovný materiál koalície. „Myslím si, že je treba, aby sa stabilizovala práca v politických stranách,“ dodal.

Tlačová konferencia Andreja Danka na tému Vyjadrenie k transakčnej dani a konsolidačným opatreniam (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Náklady na 50 poslancov sú podľa Danka oveľa menšími problémami ako to, čo nám napríklad prinesie odstrihnutie ruského plynu. Štát podľa neho potrebuje víziu, ako ďalej napríklad v energetike či v zdravotníctve. Na debaty o možnom znížení počtu ministerstiev Danko povedal, že veľa ľudí pracuje napríklad na Úrade vlády SR aj na rezorte investícií. Ministerstvo cestovného ruchu a športu je podľa neho potrebné.

Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje, aby príspevok od štátu dostávali len tie politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa taktiež mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. Pri voľbách do parlamentu by mohli kandidujúce strany platiť namiesto 17-tisíc eur 50-tisíc eur a pri eurovoľbách by sa kaucia mohla zvýšiť z 1700 eur na 25-tisíc eur. Strany by tiež podľa návrhu nemohli päť rokov meniť názov ani skratku. Premiér Robert Fico (Smer-SD) zároveň avizoval, že v rámci konsolidácie by sa mohol znížiť počet poslancov NR SR zo 150 na 100 a kvórum na vstup do parlamentu by sa mohlo zvýšiť z päť na sedem percent.

Danko nesúhlasí so zvyšovaním dane z nehnuteľností ani novými QR platbami

Rozpočet na budúci rok by mal byť riešený inak, ako zvyšovaním zdanenia. Vyhlásil to vo štvrtok predseda koaličnej SNS Andrej Danko s tým, že naďalej bude tlačiť na zrušenie transakčnej dane, čo najskôr minimálne pre živnostníkov a malé firmy. Nesúhlasí s prípadným zvyšovaním dane z nehnuteľností pre bežných ľudí, ani s projektom zavedenia platieb cez QR kódy. Jeho strana podľa Danka nemá záujem na rozbíjaní vlády ani štátneho rozpočtu, preto k téme transakčnej dane pristupuje citlivo. Dáva priestor Ministerstvu financií (MF) SR, aby túto novinku prehodnotilo a verí, že sa o tejto téme bude konštruktívne rokovať aj v piatok (23. 5.) na koaličnej rade.

„Transakčná daň je daňou, ktorá bola skúšobná. Mojim hlbokým presvedčením je, že by mala byť zrušená. Argument, že zabezpečí štátu 700 miliónov eur, je podľa mňa postavený na vode,“ konštatoval na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Novelu, ktorou sa má zrušiť táto daň pre živnostníkov a malé firmy, predkladá jeho strana na najbližšiu schôdzu parlamentu.

Úspory hľadá v štáte a u reťazcov

Danko má podľa vlastných slov záujem, aby rokovania o rozpočte boli tento rok iné ako v minulosti. Doteraz vraj nevidel, ako sa majú budúci rok rozdeliť peniaze. „Ak to má byť znova tak, že zajtra alebo v auguste mi niekto hodí pred oči rozpočet, že štátu chýba zase päť miliárd a poďme rýchlo zdaňovať ľudí, tak ja hovorím, že za taký rozpočet sa nepostavím,“ avizoval. Úspory sa podľa neho dajú nájsť aj na strane štátu, či lepším výberom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Už pred rokovaním premiéra Roberta Fica (Smer-SD) so zástupcami samospráv Danko odkázal, že nepodporí zvyšovanie dane z nehnuteľností. „Žiadne dane na byty sa dvíhať nebudú, ani rafinovane tým, že dáme kompetencie mestám. Taký zákon nepodporím nikdy. Ak dovolíte zastupiteľstvám zdvíhať daň z nehnuteľností, zabije to domácnosti,“ myslí si predseda SNS. Vie si predstaviť zvýšenie daní napríklad pre obchodné reťazce. „Keď nevedia tomuto štátu dať peniaze na šport, kultúru, tak nech platia cez pozemky,“ doplnil.

Za platbami cez QR kódy Danko vidí súkromné záujmy

Takisto nesúhlasí s projektom MF SR na zavedenie nového spôsobu platieb cez QR kódy. „Chcem zo strany SNS povedať, že pre nás je ďalšie zaťažovanie štátu, platenie softvérov a vyslepovanie očí ľuďom, že budete platiť QR kódmi, totálne neprijateľné. Znova za tým vidíme len niekoho záujem,“ vyhlásil Danko.