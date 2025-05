Ministerstvo financií chystá revolúciu v platení: QR platby už od novembra? Danko zásadne nesúhlasí!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

QR platby majú byť podľa Kamenického významným krokom vpred, a to nielen pre obchodníkov, ale aj pre spotrebiteľov. Skúšobná prevádzka je plánovaná na obdobie od novembra 2025 do marca 2026. Úspešnosť štartu bude závisieť od technickej pripravenosti systému. Dátum súvisí s tým, že od októbra tohto roka by mali všetky banky povinne realizovať tzv. okamžité platby do niekoľkých sekúnd.



Predajcovia by mali podľa Kamenického QR platby poskytovať povinne, pre zákazníkov majú byť dobrovoľné, budú sa teda môcť rozhodnúť, akú formu platby chcú použiť. Obchodníci vďaka tomu majú ušetriť na poplatkoch, ktoré platia kartovým spoločnostiam za platby kartou, zákazníci zase budú mať na výber ďalšiu možnosť platby. Pre štát by to malo znamenať ďalšie obmedzenie daňových únikov.

Kritika zo strany SNS

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vyhlásil, že s projektom zavedenia platieb cez QR kódy nesúhlasí. „Chcem zo strany SNS povedať, že pre nás je ďalšie zaťažovanie štátu, platenie softvérov a vyslepovanie očí ľuďom, že budete platiť QR kódmi, totálne neprijateľné. Znova za tým vidíme len niekoho záujem,“ vyhlásil Danko.

Používanie QR platieb nebude pre občanov povinné

Aplikáciu má pripraviť Finančná správa (FS) v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU). Spôsob platenia cez QR kódy má podľa FS priniesť obchodníkom citeľné úspory. FS vypočítala, že malý trhovník môže takto ročne ušetriť približne 400 eur, reštaurácia 3500 eur, hotel 5500 eur a veľkým obchodným reťazcom môže priniesť úspory v miliónoch eur. „Tieto úspory vzniknú vďaka zníženiu nákladov na poplatky, ktoré dnes obchodníci platia pri kartových transakciách a môžu ich využiť na zníženie cien tovarov a služieb,“ uviedla FS.

Používanie QR platieb síce nebude pre občanov povinné, obchodníci však budú musieť ponúkať možnosť bezhotovostnej platby. Podľa FS bude zároveň systém notifikácie platieb dôležitým nástrojom v boji proti daňovým únikom. „Finančná správa sa tvrdo ohradzuje voči nepravdivým informáciám, ktoré v súvislosti s vývojom aplikácie pre QR platby zazneli. Medializované informácie sú zavádzajúce, nová aplikácia bude prínosom nielen pre občanov, ale aj pre podnikateľov a štát,“ uviedol prezident FS Jozef Kiss.