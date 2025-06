Štátna pomoc a podpory poľnohospodárom v budúcom roku neklesnú, uviedol Takáč

Richard Takáč (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Z celkového počtu prezentačných políčok je 230 určených na prezentáciu výživy a ochrany rastlín, ostatné sú odrody rôznych poľných plodín. Návštevníci môžu vidieť 180 odrôd pšenice rôznych foriem, 58 odrôd jačmeňa ozimného, 26 odrôd jačmeňa jarného, ale aj raž, tritikale, ovos, pohánku. Pripravených je aj 84 parciel s repkou, 66 odrôd zemiakov, 40 odrôd strukovín.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) počas podujatia deklaroval pomoc a podporu agrosektoru zo strany vlády. „V rozpočte budú aj na budúci rok presne tie finančné prostriedky na štátnu pomoc a národné podpory, ktoré mali poľnohospodári aj v tomto roku,“ povedal. Zároveň skonštatoval, že očakáva súboje na európskej úrovni. „Vidíme, že sú snahy spojiť fondy, zobrať peniaze poľnohospodárom. Toto nemôžeme dopustiť, aj v kontexte potenciálneho vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Všetci poľnohospodári si uvedomujú, že by to bolo veľmi zlé, preto to musíme rozumne nastaviť a spoločne zvládnuť tento proces,“ povedal minister.

Vstup Ukrajiny do Európskej únie

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš potvrdil, že potenciálny vstup Ukrajiny do Európskej únie a pripravovaná reforma rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde by podľa návrhu Európskej komisie malo prísť k zániku fondov, z ktorých je financované poľnohospodárstvo, zamestnávajú poľnohospodárov v súčasnosti a zrejme budú aj v nasledujúcom období.

Ďalšou témou, o ktorej je podľa jeho slov potrebné hovoriť, je zhoršujúce sa saldo zahraničného obchodu. „Za posledné mesiace sa opäť zvýšilo na úroveň 435,8 milióna eur. Z porovnaní posledných desiatich rokov je to nárast o 98 percent. Je potrebné otvoriť túto tému, čo treba urobiť, aby sa to zastabilizovalo a chytilo klesajúci trend,“ povedal Gajdoš.