Historické čísla na trhu práce: Slovensko láme rekordy, no hrozí nám studená sprcha!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenský trh práce vykazuje pozitívne čísla. Hromadných prepúšťaní je menej, ohrozených pracovných miest ubudlo a nezamestnanosť dosiahla historicky najnižšiu úroveň od vzniku samostatnej republiky. Minister práce Erik Tomáš zároveň pripúšťa, že globálne ekonomické tlaky by mohli situáciu v budúcnosti zmeniť.

Z údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že v období od 1. januára do 15. mája 2025 bolo na Slovensku nahlásených 22 hromadných prepúšťaní. V období od začiatku roka 2024 do 15. mája 2024 bolo nahlásených 36 hromadných prepúšťaní a zamestnávatelia v nich uviedli, že plánujú prepustiť 3 596 pracovníkov. V sledovanom období nakoniec ukončili spoluprácu s 2 766 z nich. V rovnakom období tohto roka evidovali úrady práce, sociálnych vecí a 2 635 ohrozených pracovných miest.

Zamestnávatelia, ktorí oznámili v roku 2025 hromadné prepúšťanie, zamestnávajú viac ako 20-tisíc zamestnancov, z nich 1,63 % (330 osôb) prišlo o zamestnanie z dôvodu hromadných prepúšťaní.

V porovnaní s rokom 2024 bolo nahlásených o 14 hromadných prepúšťaní menej, bolo o 961 menej ohrozených pracovných miest a o 2 436 menej ľudí bolo prepustených v rámci hromadných prepúšťaní. V porovnaní s minulým rokom je o 27 percent menej zamestnancov ohrozených stratou pracovného miesta pri hromadných prepúšťaniach.

Rekordne nízka nezamestnanosť

Počet ľudí bez práce bol v apríli 2025 najnižší v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali na konci minulého mesiaca 161 337 uchádzačov o zamestnanie, čo je najmenej od januára 1993. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali najvyšší počet voľných pracovných miest od roku 2000, celkovo 103 367.

„Nikdy na Slovensku doteraz nebolo menej ľudí bez práce ako v apríli roku 2025. Možno len pre zaujímavosť, kedy bol vlastne najvyšší počet uchádzačov o zamestnanie, respektíve najvyššia nezamestnanosť na Slovensku, tak to bolo v januári v roku 2002 a vtedy počet nezamestnaných osôb bol 563 946,“ uviedol minister práce Erik Tomáš s tým, že aktuálne je počet voľných pracovných miest 103 367. V apríli boli nahlásené aj dve hromadné prepúšťania.

Ministerstvo práce deklaruje, že štát aktívne pomáha zamestnancom, ktorých zasiahli problémy vo firmách, ako napríklad Eterna (Bánovce nad Bebravou) či Bukóza (Vranov nad Topľou), kde boli preplatené ušlé mzdy.

Hrozby do budúcnosti

Minister však upozorňuje, že situácia sa môže zmeniť v dôsledku amerických ciel, ktoré by výrazne zasiahli slovenský automobilový priemysel. Pokiaľ by mali clá platiť podľa neho v navrhovanej podobe, tak to spôsobí veľké problémy automobilovému priemyslu.

V nadväznosti na to pripravuje rezort práce novelu zákona o systéme pod názvom kurzarbeit, ktorý rozšíri vonkajšie faktory o nepredvídateľné hospodárske dôvody, ako je napríklad strata odbytu. V prípade takejto prekážky na strane zamestnávateľa by ľudia nemali prísť o prácu.

Kurz arbeit chceme rozšíriť aj pre prípad plného dopadu amerických ciel, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy doplnil, že v apríli bol zaznamenaný pokles nezamestnanosti v štyroch krajoch, a to v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom. Najvýraznejšie zníženie bolo viditeľné v Nitrianskom kraji o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.).

Naopak, nárast nezamestnanosti zaznamenal Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Nezmenená situácia zostala len v Trenčianskom kraji. V prípade okresov bol najvyšší podiel nezamestnaných ľudí v Rimavskej Sobote, a to celkovo 10,67 %. Najnižší bol v okrese Piešťany, konkrétne 1,88 %.