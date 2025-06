Nedostatok opatrovateľov by mala vyriešiť reforma sociálnych služieb, uviedol Erik Tomáš

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Nedostatok opatrovateľov a zamestnancov v sociálnych službách by mohla vyriešiť reforma ich financovania. Na nej už Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) pracuje, pričom jej opatrenia budú po dohode s Európskou komisiou zavádzané vo fázach. Tie prvé by mohli platiť už od 1. júla budúceho roka a ďalšie zase k 31. decembru 2026. Uviedol to vo štvrtok počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).