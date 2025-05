Nezamestnanosť na Slovensku klesla na 3,71 %: Ide o najnižšiu úroveň od januára 2021

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rovnako dosiahla najnižšiu hodnotu v histórii Slovenska aj miera nezamestnanosti počítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to konkrétne 5,79 %. Ukazovateľ miery evidovanej nezamestnanosti klesol na 4,83 %, čo bolo najnižšie hodnotenie od jeho zavedenia v roku 1997. Najvyšší počet ľudí hľadajúcich si prácu zaznamenal rezort práce v januári 2002 na úrovni 563.946 osôb.

V prípade regiónov bola najnižšia nezamestnanosť v Bratislavskom kraji, konkrétne 2,41 %. Naopak, najvyššiu zaznamenali úrady práce v Prešovskom kraji, a to 5,78 %. Medzimesačne bol najvýraznejší pokles v Nitrianskom kraji, kde sa nezamestnanosť znížila o 0,7 percentuálneho bodu na hodnotu 2,77 %. V apríli bolo 36.125 uchádzačov o prácu vo veku do 29 rokov, čo je najmenej od roku 2012, odkedy rezort začal tento údaj sledovať. Najnižšiu úroveň od januára 2013 dosiahol počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Počet uchádzačov, ktorí ukončili vysokú školu pred menej ako dvoma rokmi, klesol v apríli na hodnotu 748.

Pozitívny trend medzi mladými

„V roku 2013 bol takmer každý štvrtý mladý človek do 29 rokov bez práce. V apríli tohto roka to bol každý siedmy. Mladí ľudia chcú mať svoj život vo vlastných rukách, aktívne zlepšovať svoju životnú situáciu a nebyť závislí od limitovanej podpory zo strany štátu. Je to veľmi pozitívny trend, ktorý je predpokladom pre vytváranie silnej a svojbytnej spoločnosti,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Medzimesačne klesol počet uchádzačov o prácu o 693 osôb. V medziročnom porovnaní ide o zníženie o 4492 ľudí. Na trhu práce sa umiestnilo viac ako 12.521 osôb, čo je o 680 menej ako v marci tohto roka. V apríli bolo 103.367 voľných pracovných miest, z toho najviac v Bratislavskom kraji, celkovo 46.271. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, a to 3099. Pre absolventov bolo voľných vyše 45.000 miest.