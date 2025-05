Polícia vyšetruje nočný výbuch a požiar bankomatu v Piešťanoch

V Piešťanoch vybuchol a zhorel bankomat (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Do Piešťan smeroval aj výjazd okresnej kriminálnej polície a experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a zisťuje nielen totožnosť páchateľa, spôsob vykonania skutku, ale aj to, či sa mu podarilo získať aj finančnú hotovosť,“ priblížila polícia s tým, že bližšie informácie bude možné poskytnúť, až keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.