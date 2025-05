TOTO sa v slovenskej politike ešte nikdy nestalo! Mazurek dourážal poslanca PS: Ten ho vyzval k súboju v BOXE

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, archív )

BRATISLAVA/BRUSEL – Čaká nás politická férovka? Vyzerá to tak, že medzi poslancom PS Davidom Dejom a europoslancom Milanom Mazurekom (Republika) to v poslednej dobe poriadne iskrí. Dej sa totiž nedávno vyjadril kriticky na adresu Mazureka a okrem iného ho nazval „náckom“. To Mazureka očividne nenechalo chladným a reagoval vlastným video, v ktorom Deja vysmial, pričom zašiel aj do osobnej roviny. Na to na oplátku zareagoval Dej, ktorého však už zrejme odkazy cez videá na sociálnej sieti nebavia - ako človek, čo sa roky venuje boxu, vyzval Mazureka na súboj.

Všetko odštartovalo video, v ktorom David Dej vysvetľuje, prečo majú ľudia s Mazurekom podľa neho problém. Odkázal mu, že to nie je, tak ako tvrdí poslanec z Republiky, kvôli konzumácii mäso, ale preto, že je netolerantný. „Ty si v prvom rade nácek, ktorý chcel po ľuďoch hádzať dlažobné kocky,“ odkázal mu Dej.

Mazurek sa voči takýmto tvrdeniam však ohradil – odpoveď Dejovi poslal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Poslanca PS v ňom neoznačil rodom, ale nazval ho „istým stvorením“ a opakovane ho nazýva zámenami „to“ alebo „ono.“ Mal tiež poznámky na jeho postavu či účes a ohradil sa voči označeniu „nácek“. To, že by hádzal do ľudí dlažobné kocky označil zasa za klamstvo. „Musím priznať, že ´ono´ je to tak trochu retardované,“ povedal na adresu Deja. „Ak je toto to najlepšie, čo v progresívnom Slovensku máte, zavrieť tma, zbaľte to, zrušte to,“ odkázal Progresívnemu Slovensku.

Poslanec PS Dávid Dej vyzval Milana Mazureka na súboj v ringu. (Zdroj: Dávid Dej )

Netrvalo dlho a prišla reakcia Deja. Ten chce ukončiť konfrontácie cez sociálne siete a vysvetliť si veci ručne stručne v boxerskom ringu. „Milan Mazurek, keď už máš silné reči a chceš sa pretekať vo fyzickej forme, ja úplne súhlasím. Nehádajme sa cez sociálne siete a preto ťa vyzývam, dajme si proti sebe zápas v boxe. Ty, taký zdatný chlap a športovec sa predsa nemôžeš zľaknúť nejakého liberála, progresívca,“ odkázal mu Dej. „Takže sa teším na tvoju odpoveď,“ dodal.