Rozpor v postoji k pandemickej dohode: Koalícia ju odmieta, opozícia vyzýva na demisiu ministra

premiér SR Robert Fico (Smer-SD) (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

„Pripomienky, opierajúce sa o ochranu základných ľudských práv a suverenity Slovenska, boli ignorované, čím dohoda ohrozuje naše národné záujmy a slobody občanov,“ uviedla strana. Mieni, že počas pandémie COVID-19 boli opatrenia často presadzované pod tlakom medzinárodných organizácií a obmedzovali základné práva a slobody ľudí. Strana trvá na tom, aby dohoda garantovala právo jednotlivca na slobodný a informovaný súhlas pri používaní nových vakcín a liekov a zavedenie mechanizmu na rýchle odškodnenie ľudí, ktorí „utrpia ujmu na zdraví v dôsledku týchto produktov“.

Smer-SD požaduje, aby dohoda obsahovala jasné ustanovenia chrániace ľudské práva. „Sme presvedčení, že pandemická dohoda v aktuálnom znení vytvára chaos a nejasnosti. Prekrýva sa s novelizovanými medzinárodnými zdravotníckymi predpismi, no nedefinuje, ktoré záväzky majú prednosť, ani ako majú štáty konať,“ spresnil.

Smer-SD kritizuje dohodu za právnu nejasnosť a ohrozenie suverenity Slovenska

Dohoda podľa Smeru-SD vytvára priestor pre neprehľadné a nedemokratické mechanizmy. Podotkol, že zavádza nové výbory, finančné mechanizmy a systémy globálneho dohľadu, ktoré zvyšujú neprehľadnosť a oslabujú národnú suverenitu. „Znepokojuje nás aj právna neúplnosť dohody. Kľúčová príloha k článku 12, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, neexistuje, čo spôsobuje právnu neistotu v otázkach, ako je zdieľanie patogénov,“ priblížil.

Osobitne je podľa Smeru-SD alarmujúce postavenie Európskej únie (EÚ) ako potenciálnej zmluvnej strany dohody. „EÚ nie je členským štátom WHO a nemá plnú suverenitu v zdravotnej politike. Tento precedens otvára vážne otázky o demokratickej legitimite a zosúlaďovaní práva EÚ s ustanoveniami dohody, čo môže ohroziť záujmy Slovenska,“ dodal.

Fico žiada hlasovanie – opozícia a SAV nesúhlasia

Premiér Robert Fico (Smer-SD) už v sobotu (17. 5.) avizoval, že Slovensko neplánuje na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve dohodu podporiť. Zároveň chce na ňom žiadať, aby sa dohoda neprijímala tzv. globálnym súhlasom, ale aby sa o nej hlasovalo. Nesúhlas s rozhodnutím SR nepodporiť dohodu vyjadrili viaceré opozičné strany, ale aj Slovenská akadémia vied. Odmietnuť dohodu nepovažuje za správne ani minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Podľa neho dohoda neobmedzuje zvrchovanosť krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie.

V Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.

Ak Šaško nesúhlasí s postojom vlády k pandemickej dohode, má podať demisiu

Ak minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nesúhlasí s rozhodnutím vlády SR odmietnuť tzv. pandemickú dohodu, mal by podať demisiu. Vyzval ho na to predseda SaS Branislav Gröhling. V opačnom prípade bude plne zodpovedný za postoj vlády. SaS tvrdí, že Hlas-SD prakticky stratil rezort zdravotníctva.

„Ak minister Kamil Šaško skutočne nesúhlasí s rozhodnutím vlády, mal by podať demisiu. Ak to neurobí, je priamo zodpovedný za toto rozhodnutie,“ vyhlásil Gröhling na tlačovej konferencii. Zároveň dodal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dal možnosť rozhodovať o tejto téme splnomocnencovi vlády za prešetrenie pandémie Petrovi Kotlárovi v mene konšpirácií. Dve nemocnice zase stavia ministerstvo obrany. „A Šaško sa len neveriacky pozerá na to, ako mu rezort berú spod rúk,“ povedal šéf SaS s tým, že ide o stratu ďalšieho ministerstva pre Hlas-SD.

Opozícia varuje pred izoláciou Slovenska

Poslanec parlamentu za SaS Tomáš Szalay upozornil, že odmietnutím pandemickej dohody sa dostáva Slovensko na okraj medzinárodného spoločenstva. Priblížil, že vďaka dohode budú krajiny pripravené na ďalšie pandémie, budú zdieľať dáta, výskumné kapacity, a budú mať prístup k diagnostike, terapii i vakcínam.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend informoval, že podľa rozhodnutia vlády nemá delegácia SR na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť pandemickú dohodu. Slovenská delegácia má tiež žiadať, aby sa o nej hlasovalo namiesto prijatia globálnym súhlasom. Minister zdravotníctva rozhodnutie nepovažuje za správne. On ani strana Hlas-SD odmietnutie dohody zo strany SR nepodporujú. Podotkol, že dohoda neobmedzuje zvrchovanosť krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie.